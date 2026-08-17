به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان روز دوشنبه در جلسه ویدئوکنفرانسی با وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی، آخرین وضعیت آمادهسازی و تکمیل پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت و دهه فجر را تشریح کرد.
نجفیان با تأکید بر اینکه تمامی مراحل برنامهریزی پروژهها بر اساس سامانههای ابلاغی وزارتخانه انجام شده است، گفت: دغدغه اصلی ما پاسخگویی به انتظارات مردمی است؛ بر همین اساس، روند پیشرفت فیزیکی پروژهها به صورت روزانه رصد میشود تا وقفهای در کار ایجاد نشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی با بیان اینکه روند اجرای پروژهها با جدیت و بدون کاهش سرعت در حال پیگیری است، اظهار کرد: تمرکز عمده پروژههای انبوه سازی در شهر جدید سهند و سایر نقاط استان است و تمامی ظرفیتهای استانی برای تکمیل مراحل نازککاری و آمادهسازی واحدها جهت تحویل به متقاضیان تا موعد مقرر به کار گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت پروژههای خاص در بخشهای مختلف استان از جمله مراغه و مرند افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژهها با نظارت مستمر در حال انجام است و برای پروژههای اولویتدار در مناطق مختلف، پیگیریهای لازم برای تسریع در روند اجرا صورت میگیرد.
نجفیان ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران بنیاد مسکن و شرکت عمران شهر جدید سهند تصریح کرد: تعامل سازندهای میان دستگاههای اجرایی برقرار است و تمام همت ما بر این است تا پروژههایی که قابلیت بهرهبرداری دارند، در موعد مقرر به مردم تحویل داده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص وضعیت مسکن استیجاری نیز گفت: تغییر کاربری برخی پروژههای نهضت ملی به استیجاری در شهر جدید سهند در دستور کار است و تعیین تکلیف پروژه استیجاری تبریز نیز با جدیت پیگیری میشود تا موانع موجود برطرف گردد.
نظر شما