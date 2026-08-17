به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کاملا آشکار است که در حال حاضر هیچ راهی برای واداشتن ایران به دست کشیدن از برنامه هسته ای (صلح آمیز) اش وجود ندارد.
سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات سپس اضافه کرد: آن ها با ترامپ و تیم دیپلماتیک بی تجربه اش بازی می کنند؛ چرا که می دانند می توانند بدون حتی یک امتیاز هسته ای، از لغو کامل تحریم ها و آزادسازی تمام دارایی های بلوکه شد شان برخوردار شوند.
وی این مطلب را در واکنش به ادعای تکراری و بی اساس ترامپ مبنی بر اینکه «ایران سلاح هستهای نخواهد داشت»، رسانه ای کرد.
نظر شما