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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

یوسفی: سلامت مردم باینگان در اولویت است

یوسفی: سلامت مردم باینگان در اولویت است

کرمانشاه - نماینده مردم اورامانات در مجلس از پیگیری فوری علائم گوارشی در باینگان و اعلام نتایج بررسی‌های تخصصی به مردم خبر داد.

رستگار یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری فوری موضوع بروز علائم گوارشی در تعدادی از شهروندان باینگان خبر داد و اظهار کرد: از نخستین لحظات انتشار این موضوع، پیگیری‌های لازم انجام و مراتب به مسئولان استان منتقل شد.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب استان در حال بررسی دقیق موضوع و انجام آزمایش‌های لازم هستند و نتایج پس از مشخص شدن، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاع مردم خواهد رسید.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی تصریح کرد: مردم باینگان اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تأییدنشده توجه نداشته باشند.

یوسفی ادامه داد: موضوع وضعیت آب باینگان و علائم گوارشی گزارش‌شده را تا مشخص شدن نتیجه نهایی با جدیت پیگیری خواهم کرد و تلاش می‌کنیم نتایج بررسی‌های تخصصی در اسرع وقت در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت شهروندان خاطرنشان کرد: سلامت و جان مردم برای ما در اولویت قرار دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا کوتاهی از سوی دستگاه‌ها، موضوع تا حصول نتیجه قانونی پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: چنانچه تخلفی در این زمینه اثبات شود، با دستگاه یا افراد خاطی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6919478

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