  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ آبان ۱۳۹۴، ۷:۴۶

«فصل فراموشی فريبا» در سرزمین آلمان‌ها رقابت می‌کند

«فصل فراموشی فريبا» در سرزمین آلمان‌ها رقابت می‌کند

فيلم «فصل فراموشی فريبا» به كارگردانی و تهيه كنندگی عباس رافعی در جشنواره بین المللی برانشویگ که در کشور آلمان برگزار می شود، حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره فیلم که  قدیمی ترین جشنواره در نیدرزاکسن آلمان است امسال بیست و نهمین دوره اش را برگزار می‌کند که از ایران عباس رافعی با فیلم «فصل فراموشی فریبا» در این جشنواره حضور دارد.

جشنواره برانشویک از یازدهم تا هفدهم آبان ماه در این شهر برگزار می‌شود و عباس رافعی که به آلمان دعوت شده در نمایش فیلم و سپس جلسه مطبوعاتی فیلم حضور خواهد داشت.

فيلم فصل فراموشي فريبا به كارگرداني و تهيه كنندگي عباس رافعي هفته گذشته در جشنواره هارتلند آمریکا و نهمین دوره جشنواره بوفالو نیویورک موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم شد و در جشنواره یونیورسال آمریکا به عنوان بهترین فیلم سینمایی و بهترین بازیگر زن موفق به کسب جایزه اصلی این جشنواره  شد. بیش از این عباس رافعی در جشنواره رومانی  موفق به کسب جایزه بهترین فیلم سینمایی شده بود.

فیلم «فصل فراموشی فریبا» شهریور ماه امسال در بخش مسابقه جشنواره بین المللی  فيلم نیوجرسی آمریکا حضور داشت و موفق به دریافت چهار جایزه اصلی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن و بهترین فیلمنامه از این جشنواره شد و در جشنواره هرات نیز موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم شد.

رافعی بیش از این نیز در بخش مسابقه جشنواره هادسون نيويورك  و در بخش رقابتي جشنواره بين المللي كلمبيا آمریکا و جشنواره فیلم های آسیایی شیکاگو و در سي و نهمين دوره جشنواره فيلم مونترال كانادا حضور داشت.  عباس رافعي در نوزدهمين دوره جشنواره كرالا هند بهترين كارگردان آسيا شد و «فصل فراموشي فريبا» جايزه نتبك را دريافت كرد.

کد مطلب 2953730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جواد مقيمي افتخاري ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      عباس رافعي كارگردان خلاق و خوبيه و از همه اينا گذشته يك انسان هنرمنده كمتر كسي رو در سينما ديدم كه شخصيت خوبي مثل ايشون داشته باشه . انشالا كه در اين جشنواره هم كارش حرف اول رو بزنه چون واقعا كار خوبيه . اي كاش اجازه ميدادن اينكار براي اسكار بره .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها