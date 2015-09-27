عباس رافعی درباره معرفی فیلم ایرانی به بخش غیرانگلیسی زبان اسکار به خبرنگار مهر گفت :نيازی به معرفی «فصل فراموشی فريبا» برای اسكار فيلم های غير انگليسی زبان نمي‌دیدم چراكه اين فيلم هم اكنون در معتبرترين جشنواره آمريكا با فيلم های انگليسی زبان رقابت می كند و با توجه به حضور تعدادی از داوران آکادمی اسکار در بین داوران و تماشاگران این جشنواره و حضور مدیران کمپانی های بزرگ هالیوود که به تماشای آثار بخش مسابقه می نشینند، حتما «فصل فراموشی فریبا» توسط افراد تاثیرگذار در آکادمی اسکار دیده می‌شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این فیلم بتواند نماینده موثری از جانب سینمای ایران در رقابت های جهانی باشد، بیان کرد: خوشبختانه نگاه مایوسانه ای که در چند سال گذشته در فیلم های ایرانی حاضر در جشنواره ها دیده می شد تا حدی تعدیل یافته و ما تلاش می کنیم سینمای ایران را پس از حضور در جشنواره ها به اکران عمومی جهانی نیز پیوند بزنیم. خوشحالم كه برای اولين بار فيلم های سينمای ايران به درجه ای از كيفيت فنی رسيده اند كه می توانند با فيلم های پر هزينه هاليوود رقابت كنند.

این کارگردان درباره چگونگی حضور فیلمش در اکران های بین المللی توضیح داد: «فصل فراموشی فريبا» بدون داشتن پخش كننده خارجی توانست وارد چرخه رقابت با فيلم های آمريكايی شده و همزمان با حضورش در هاليوود در مسابقه جشنواره يونيورسال آمريكا نيز شرکت داشته و چهار جایزه اصلی جشنواره نیوجرسی را دریافت کند؛ در حالی كه مديران سينمای ايران چشم شان را بر موفقیت های اين فيلم بسته و پس از بی مهری های زمان اکران، سعی در فراموش کردن «فصل فراموشی فریبا» در همه ارکان دارند.

عباس رافعی در پایان اظهار کرد: خوشبختانه همیشه زمان و تاریخ عادل ترین داوران بودند. هفته گذشته جهت ارزيابی مخاطبان عام، يك اكران آزمايشی عمومی در لندن داشتيم و پس از اين اكران بود كه دو شركت معتبر پخش، آمادگی خود را جهت پخش و اكران عمومی اعلام كردند. من جواب آنها را به بعد از جشنواره هاليوود موكول كردم و اميدوارم در اين جشنواره كه توسط كمپانی های معتبر هاليوود برگزار می شود فیلمم مورد توجه قرار گيرد و بتوانیم وارد گردش اکران جهانی شویم

جشنواره فیلم هالیوود شنبه گذشته چهارم مهرماه «فصل فراموشی فریبا» به کارگردانی و تهیه کنندگی عباس رافعی را در سالن آرک لایت اکران کرد.

فیلم سینمایی «فصل فراموشی فریبا» توانست بین ۹۷۶ اثر حاضر در جشنواره فیلم هالیوود جزو بیست فیلم بخش مسابقه شود و با فیلم هایی که اغلب محصول سال ۲۰۱۵ سینمای آمریکا هستند رقابت کند. نودمین دوره جشنواره فیلم هالیوود که از بیست سوم سپتامبر (اول مهر) در سالن آرک لایت هالیوود برگزار می شود در شب بیست و هشتم سپتامبر در سالن کداک تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار به معرفی کاندیداها و سپس اهدای جوایز می پردازد.

«فصل فراموشی فریبا» که این روزها در بخش مسابقه جشنواره یونیورسال آمریکا حضور دارد، در جشنواره رومانی جایزه بهترین فیلم و در جشنواره نیوجرسی آمریکا جوایز اصلی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. این فیلم همچنین در جشنواره های هادسون نيويورك و در بخش رقابتی جشنواره بين المللي كلمبيا آمریکا و در سی و نهمين جشنواره فيلم مونترال كانادا حضور داشت.

«فصل فراموشی فريبا» در سی و دومين دوره جشنواره فجر در بخش مسابقه حضور داشت و ساره بيات نامزد بهترين باريگر زن شد. عباس رافعی در نوزدهمين دوره جشنواره كرالا هند جايزه بهترين كارگردان آسيا و «فصل فراموشی فريبا» جايزه نتبك (فيلمی كه به ارتقا و توسعه سينمای آسيا كمك ميكند) را دريافت كرد. پخش بين المللی فيلم در موسسه توليد و پخش بين الملل فيلمنگاران به مدیریت عباس رافعی انجام می پذيرد.

فیلم «فصل فراموشی فریبا» داستان زندگی زنی است که گذشته نامتعارفش سایه بر زندگی عاشقانه اش انداخته و تلاش او برای فرار از این گذشته سرنوشت نافرجامی را برای او رقم می زند و اكنون كه همسرش تصادف کرده و در بیمارستان بستری است او مجبور می‌شود برای امرار معاش و تامین هزینه‌های بیمارستان با وانت او کار کند.

از عواملی كه در ساخت فیلم «فصل فراموشی فریبا» حضور دارند می‌توان از علی اصغری: فیلمنامه‌نویس، علیرضا برازنده: مدیر فیلمبرداری، عباس رستگارپور: صدابردار، مهرداد قلی‌پور چهره‌پرداز، مسعود دلیری: مدیر تولید، رعنا امینی: طراح صحنه و لباس، محمود موسوی‌نژاد: صداگذار و پیمان یزدانیان آهنگساز نام برد.