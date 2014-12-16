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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶

راهیابی «فصل فراموشی فریبا» به بخش مسابقه جشنواره «کرالا»

راهیابی «فصل فراموشی فریبا» به بخش مسابقه جشنواره «کرالا»

«فصل فراموشی فریبا» به کارگردانی عباس رافعی در بخش مسابقه نوزدهمين جشنواره بین‌المللی فیلم «کرالا» حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «فصل فراموشی فریبا» در بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «کرالا» (IFFK) به نمایش درمی آید.

این جشنواره كه هرساله درشهر تریواندروم مرکز ایالت کرالا در کشور هند برگزار می‌شود توسط آکادمی فیلم ایالت کرالا در سال 1996 بنیان گذاشته شد. آکادمی فیلم «كرالا زیر نظر اداره امور فرهنگی دولت ایالتی کرالا فعالیت می‌کند.

زمان برگزاری این جشنواره هرساله از 12 تا 19 دسامبر است که به‌ عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی هند شناخته می‌شود. جشنواره «کرالا» به تولیدات سینمایی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اختصاص دارد. همچنین بخشی از جشنواره به سینمای کرالا (مالایالام) می‌پردازد و در سال های قبل نیز فیلم های «چهارشنبه سوری» اصغر فرهادی و فیلم «پرویز» مجید برزگر از این جشنواره موفق به كسب جایزه شده اند.

امسال در بخش خارج از مسابقه فیلم های «ملبورن» نیما جاویدی، «در دنیای تو ساعت چند است» صفی یزدانیان و «شیار 143» نرگس آبیار و  فیلم «روز روشن» حسین شهابی نیز در بخش فیلم اول کارگردانان به رقابت می‌پردازند.

«فصل فراموشی فریبا» كه به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش اصلی جشنواره حضور دارد از ابتدای دی ماه در سینماهای تهران به اكران عمومی در می آید. 

کد مطلب 2444289
عطیه موذن

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