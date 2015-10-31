۲۲ نفر در اثر سيل ایلام دچار صدمه و جراحت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه سه کشته برجای گذاشت که دو نفر آن در شهر ایلام و یک نفر نیز در شهرستان دهلران بوده است.

وی ادامه داد: براساس آمارهای موجود تعداد ۲۲ نفر در اثر سیل دچار صدمه و جراحت شده اند که تعدادی از آنها در مراکز درمانی به صورت سرپایی درمان و تعدادی نیز در حال مداوا هستند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان ایلام با تأکید بر اینکه حفظ آرامش مردم و پیشگیری از وقوع حوادث جانبی همچون تصادف از اولویت های پلیس استان در این حادثه بود، گفت: با به کارگیری بیش از ۳۰ گشت ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان و چندین گشت انتظامی در داخل شهرها امنیت ترافیکی و انتظامی به خوبی تامین شد.

وی همچنین به حضور یگان ویژه پاسداران استان در کنار مردم اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی علاوه بر حضور در بین سیل زدگان تجهیزات و امکانات خود را برای کمک به آنها بسیج کرد.

وی با اشاره به اینکه وظیفه نیروی انتظامی در مواقع بحران تأمین نظم و امنیت مردم است گفت: با توجه به پیش بینی هایی که از قبل در خصوص این سیل وجود داشت نیروی انتظامی با آماده باش کامل حضور پر رنگی در سطح محورهای مواصلاتی استان و مناطق شهری و روستایی داشت.