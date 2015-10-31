به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی در مراسم معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه که با حضور معاون وزیر دادگستری برگزار شد، از حسن اعتماد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور برای این انتصاب قدردانی کرد.

وی در ادامه خدمت رسانی شایسته به مردم کرمانشاه که در دوران جنگ سختی ها و صدمات فراوانی متحمل شده اند را مورد تاکید قرار داد و افزود: امیدواریم بتواینم خدمتگزاران خوبی برای مردم این استان باشیم.

مدیر کل جدید تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: اگر رشادت های مردم کرمانشاه نبود و عملیات هایی نظیر مرصاد شکل نمی گرفت مشخص نبود الان کشور در چه شرایطی قرار داشت.

جودکی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم بر اساس منشور اخلاقی و برنامه های اجرایی سازمان همراه با صداقت و اعتماد خدمت کرده و منویات مقام معظم رهبری را در این زمینه محقق کنیم.

وی در ادامه به بحث قاچاق کالا به عنوان یکی از معضلات کشور اشاره کرد و افزود: در بحث قاچاق صدمات زیادی به پیکره کشور وارد شده و امیدواریم بتوانیم در مبارزه با این معضل خدمات خوبی را ارائه کنیم.

مدیر کل پیشین تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه نیز در این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در کرمانشاه از همکاری و همراهی تمامی مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی طی این مدت قدردانی کرد.

گفتنی است، کارکنان تعزیرات حکومتی استان های خراسان شمالی، قزوین و لرستان که جودکی در این استان ها سابقه مدیریت دارد نیز در این مراسم حضور داشتند.