اجرای طرح کنترلی برای پیشگیری از ورود قاچاق تلفن همراه به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری کرمانشاه برگزار شد، با تاکید بر اینکه خدمت در نظام جمهوری اسلامی یک توفیق است، توفیق بیشتر را در خدمت در مجموعه هایی دانست که در احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید موارد تخلف از موارد مجرمانه در بحث های رسیدگی قضایی جدا باشد گفت: این یک نقصان است که بین تخلف و جرم تفکیکی قائل نباشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: متاسفانه ما در کشور در این بخش نقصان داریم چرا که باید این بخش توسط امام و ولی تعیین شود و ممکن است قانونی وضع شود که طی آن هزارها نفر به حبس رفته و بمیرند ویا بالعکس از حبس آزاد شوند.

وی تصریح کرد: این جنس لوایح از جنس برتر است چرا که با جان و مال مردم در ارتباط بوده و حتی سیاستگذاری های این بخش نیز باید توسط ولی باشد که چه مواردی باید در دایره جرم بوده و چه مواردی جرم نیست و تنها تخلف است.

جمشیدی تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید سازمان رسیدگی به تخلف بوده و دادگستری و قوه قضاییه نیز باید سازمان رسیدگی به جرم باشد که هم بار زحمت قوه قضاییه کم شده و هم مصادیق جرم و تخلف از هم تفکیک شود.

۱۵۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم

وی خاطر نشان کرد: در کشور ما این تفکیک صورت نگرفته است و هم اکنون ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه داریم که اشتباه است واینکه امروز دولت تصمیمی می گیرد و بلافاصله در قالب عنوان مجرمانه در بیاید درست نیست و از آن جمله می توان به ممنوع شدن واردات ماشین اشاره کرد که در واقع ورود آن پس از وضع این قانون تخلف است نه جرم و ما باید موارد مهم را جرم بدانیم.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه نباید دایره جرم وسیع شود گفت: در اسلام تنها ۱۰ تا ۱۵ عنوان مجرمانه داریم و درکشور نقصان اصلی ما این بوده که سیاست کیفری و جزایی به خوبی تنظیم نشده است.

وی گفت: یکی از اقدامات ما در ورود به تعزیرات حکومتی در حیطه تشخیص جرم از تخلف است که در برخی موارد که دولت ده ها لوایح را تعیین می کند عنوان مجرمانه نگیرد.

جمشیدی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ میلیون پرونده در سال با احتساب تکرار و حدود ۸ میلیون پرونده در سال بدون تکرار در مراجع قضایی رسیدگی می شود که می تواند مکانیسم های اجتماعی و پاسخ های مدنی داشته و در واقع جرم نباشد.

وی مورد بعدی اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی در سطح کلان را یشگیری عنوان کرد و گفت: با بحث پیشگیری می توان مانع بسیاری از جرایم شد.

اجرای طرح کنترل موبایل برای پیشگیری از قاچاق این کالا

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: برای مثال با اجرای طرح کنترل موبایل می توان جلوی ۲ میلیارد دلار قاچاق موبایل را گرفت که اقدامات آن در کشور در حال انجام است و به زودی به مرحله اجرا در می آید.

وی یادآور شد: هدف سازمان تعزیرات حکومتی در این دوره تحول، برخورد با تک تک افراد نیست و هر چه توان برای پیشگیری بگذارد، قطعا تاثیرات خود را خواهد گذاشت.

جمشیدی گفت: ما در صدد نهادینه کردن امر پیشگیری هستیم و همکاری سه جانبه دستگاه هایی چون استانداری، قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی در استان ها در این زمینه می تواند تاثیر بسزایی بگذارد.

وی افزود: در بعد کشوری این موضوع نیز معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی در نظر دارد به زودی فعالیت هایی را در این زمینه آغاز کند که به تبع در استان ها نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور موردی بعدی اولویت های تعزیرات را سیستم سازی عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح سیستم های گمرک، تعزیرات، اتاق های اصناف و بازرگانی و... باید به هم لینک و یکپارچه شود که تخلفات در اولین فرصت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که این موضوع نیز طی یکی دو ماه آینده به مرحله اجرا در می آید.

تدوین بخش حقوقی برنامه ششم توسعه

وی تاکید بر اجرای برنامه های تفضیلی سازمان و برنامه ریزی و روشمند کردن ابعاد مختلف را از دیگر اولویت های تعزیرات حکومتی در سطح کلان برشمرد که توسط بخش برنامه ریزی سازمان شروع شده که در برنامه ششم توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

جمشیدی تصریح کرد: متولی ارائه برنامه های بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم توسعه وزیر دادگستری است که ما نیز به نمایندگی در حال تنظیم برنامه ششم هستیم و احکام دائمی نیز تدوین و در دولت تصویب شده که به مجلس ارسال شود.

وی دسترسی سریع به تعزیرات حکومتی را از دیگر اولویت های سازمان برشمرد و گفت: مردم باید به آسانی به تعزیرات حکومتی به خصوص در حیطه هایی که زیر فشار گرانی، تقلب و... قرار دارند داشته باشند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به واردات ۸۰ هزار کالای پزشکی در کشور گفت: کنترل این کالاها به عهده تعزیرات حکومتی بوده و این موضوع تکان دهنده است که از اجناس پزشکی تقلبی در اعمال جراحی استفاده شود.

وی از مجموعه تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خواستار توجه ویژه دراین بخش شده و گفت: تعزیرات حکومتی استان در حوزه نظارت به خصوص در بخش پزشکی با تمام توان وارد شود تا سلامت مردم به خطر نیفتد و با سودجویان دراین بخش برخورد مناسب را داشته باشد.

قاچاق ۲۲ میلیارد دلاری به کشور یک معضل بزرگ است

معاون وزیر دادگشتری قاچاق ۲۲ میلیارد دلاری به کشور را در سال ۹۳ یک معضل بزرگ دانست که رقم آن برابر تمام نظام مالیاتی کشور است.

وی افزود: از دیگر اولویت های ما و موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری همین بحث برخورد با قاچاق است که تاکیدات رهبری نیز در این حوزه وظیفه ما را سخت تر کرده و درخواست ما از همه دوستان نیز توجه به این مهم است.

جمشیدی تاکید کرد: ورود قاچاق یک میلیارد دلار مشروبات الکلی به کشور ما یک ننگ است و به آسانی نمی توان از کنار آن گذشت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان ضمن تقدیر از ایرج عزیزی، مدیرکل اسبق تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خطاب به داریوش جودکی مدیرکل جدید این سازمان در استان، خواستار ارتقا مباحث تعزیراتی در استان شد.

وی گفت: بنابر سوابق آقای جودکی وی فردی قاطع و بی گذشت در برخورد با موراد تخلف و جرم است که انتظار داریم با همان قوت و قاطعیت در چهارچوب عدالت عمل کند.