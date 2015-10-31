وضعیت ترافیکی نگران کننده منطقه ۲۲ شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در جریان بازدید از ساخت پروژه تونل شهدای غزه که به همراه مهدی چمران، عبدالمقیم ناصحی، عبدالحسین مختاباد و پرویز سروری انجام شد وضعیت ساخت و سازها در منطقه ۲۲ را برای مباحث ترافیکی نگران کننده توصیف کرد و گفت: نگرانی موجود در خصوص ترافیک مسیرهای خروجی و ورودی غرب شهر تهران و تاثیر بارگذاری های ناشی از ساخت و سازها در منطقه ۲۲ است.

وی اظهار داشت: ساخت و سازها بیش از حد بارگذاری مورد نیاز در منطقه ۲۲ ترافیک بزرگراههای شهید حکیم، شهید همت و نیایش را دچار مشکل می کند و این ساخت و سازها باید به گونه ای ساماندهی شوند که خود تراکم ترافیکی را ایجاد نکند.



رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ساخت ادامه مسیر بزرگراه شهید حکیم تصریح کرد: با تکمیل این پروژه ها، بزرگراه شهید حکیم از مسدودی موجود بیرون آمده و با اتصال به جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)، جاده قدیم و اتوبان آزادگان می تواند بخشی از ترافیک را قبل از رسیدن به بزرگراه شهید همت هدایت کند.



شاکری با بیان اینکه تکمیل بزرگراه شهید حکیم در بهبود مسافرت های برون شهری موثر است، اظهار داشت: این پروژه توانسته است به برنامه زمان بندی و اهداف خود دست یابد و در این زمینه موفق بوده است.



وی در ادامه ساخت تونل شهدای غزه در مسیر تکمیلی این بزرگراه را نکته شاخص این پروژه دانست و تصریح کرد: ساخت بزرگراه خسارات سنگینی را متوجه بوستان جنگلی چیتگر می کرد و ساخت تونل برای موضوعات زیست محیطی بسیار مهم موجود صورت گرفت.



رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از تکمیل ۹۵ درصدی ساخت این تونل خبر داد و گفت: امیدواریم تا ۲۲ بهمن سالجاری این تونل و بزرگراه شهید حسین همدانی در ادامه بزرگراه شهید حکیم به بهره برداری برسد.



شاکری با اشاره به تجربه خوب بدست آمده برای ساخت تونل در کشور و در شهر تهران گفت: تکنیک های به کارگیری شده برای ساخت این تونل خوب بوده و پیشرفت کار نسبت به تونل نیایش از سرعت بهتری برخوردار بوده است.



وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با کنترل آبها در تونل همانند تونل نیایش انجام شده است، اظهار داشت: با تعبیه ۳ مسیر بین دو تونل شمالی و جنوبی امکان دسترسی در مواقع اضطراری فراهم شده است.