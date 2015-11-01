  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۱

«نقطه سر خط» مدرسه را به تلویزیون می‌آورد

«نقطه سر خط» مدرسه را به تلویزیون می‌آورد

برنامه مدرسه‌محور «نقطه سر خط» به کارگردانی میثم تربتی از نیمه آبان ماه هر روز عصر از شبکه آموزش روی آنتن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، «نقطه سر خط» برنامه گفتگومحور و گزارشی است که هر روز به مدت ۳۰ دقیقه از نیمه آبان روی آنتن شبکه آموزش می رود. بخش گفتگو با حضور کارشناسان مجرب آموزشی و تربیتی به آموزش دروس پنجم و ششم دبستان و همچنین دوره اول متوسطه می پردازد. این برنامه علاوه بر آموزش منابع درسی، آموزش های مرتبط با تربیت نوجوانان برای اولیا و مربیان را هم مدنظر خواهد داشت.

بخش گزارشی هم در کلاس های درس مدارس و مراکز آموزشی تولید خواهد شد. این بخش در آیتم مطالعه آزاد به معرفی کتاب ها، نشریات و مجلات، مقالات ویژه دانش آموزان و بررسی آنها می پردازد. در آیتم دیگری به نام گفت و شنود، تعدادی از دانش آموزان پیرامون مسایل مربوط و مبتلابه گروه سنی مخاطب برنامه صحبت می کنند.

همچنین در آیتمی با عنوان مشاوره، کارشناسان مشاور و روانشناسان کودک و نوجوان در کلاس درس یا در جمع دانش آموزان مدرسه، هر روز یک موضوع روانشناختی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. فتوکلیپ های مدرسه ای، آیتم دیگر بخش گزارش است که شامل سرودهای گروهی دانش آموزان می شود و برنامه های مربوط به جشنواره ها و مسابقات دانش آموزی را در «نقطه سر خط» پوشش می دهد.

«نقطه سرخط» با اجرای پیام ظفرقندی و با مشارکت بخش خصوصی که از فعالان آموزشی است به تهیه کنندگی میثم تربتی عصر هر روز ازشبکه آموزش روی آنتن می رود. ساعت دقیق پخش به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2954392
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Melika ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      برنامه نقطه سر خط عالیههههههه
    • pouya ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام و خسته نباشید به شمااا... برنامه نقطه سر خط برای ما که امسال امتحان نهایی داریم خیلی عالیه نکات کلیدی و خوب هر درس را خوب به ما می آموزه..و برنامه ریزی خوبی هم به دنبالش داره امیدوارم همینطور این برنامه ادامه داشته باشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها