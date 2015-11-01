به گزارش خبرنگار مهر، «نقطه سر خط» برنامه گفتگومحور و گزارشی است که هر روز به مدت ۳۰ دقیقه از نیمه آبان روی آنتن شبکه آموزش می رود. بخش گفتگو با حضور کارشناسان مجرب آموزشی و تربیتی به آموزش دروس پنجم و ششم دبستان و همچنین دوره اول متوسطه می پردازد. این برنامه علاوه بر آموزش منابع درسی، آموزش های مرتبط با تربیت نوجوانان برای اولیا و مربیان را هم مدنظر خواهد داشت.
بخش گزارشی هم در کلاس های درس مدارس و مراکز آموزشی تولید خواهد شد. این بخش در آیتم مطالعه آزاد به معرفی کتاب ها، نشریات و مجلات، مقالات ویژه دانش آموزان و بررسی آنها می پردازد. در آیتم دیگری به نام گفت و شنود، تعدادی از دانش آموزان پیرامون مسایل مربوط و مبتلابه گروه سنی مخاطب برنامه صحبت می کنند.
همچنین در آیتمی با عنوان مشاوره، کارشناسان مشاور و روانشناسان کودک و نوجوان در کلاس درس یا در جمع دانش آموزان مدرسه، هر روز یک موضوع روانشناختی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. فتوکلیپ های مدرسه ای، آیتم دیگر بخش گزارش است که شامل سرودهای گروهی دانش آموزان می شود و برنامه های مربوط به جشنواره ها و مسابقات دانش آموزی را در «نقطه سر خط» پوشش می دهد.
«نقطه سرخط» با اجرای پیام ظفرقندی و با مشارکت بخش خصوصی که از فعالان آموزشی است به تهیه کنندگی میثم تربتی عصر هر روز ازشبکه آموزش روی آنتن می رود. ساعت دقیق پخش به زودی اعلام خواهد شد.
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