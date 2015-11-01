۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۵:۱۴

رئیس‌جمهور به رم و پاریس می رود؛

آغاز سفرهای اروپایی روحانی از ۲۳ آبان/ سخنرانی در یونسکو

رئیس جمهور در ادامه سفر استانی خود ۲۰ آبان به سمنان می رود و پس از بازگشت از این سفر، ۲۳ آبان به ایتالیا و فرانسه سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در ادامه سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید ۲۰ آبان به استان سمنان سفر می کند.

رئیس جمهور پس از بازگشت از سمنان، شنبه ۲۳ آبان ماه در چارچوب روابط دو جانبه ابتدا به ایتالیا و سپس به فرانسه سفر خواهد کرد.

سفر روحانی به رم و پاربس به دعوت رسمی روسای جمهور ایتالیا و فرانسه صورت می گیرد.

رئیس جمهور در این سفرها علاوه بر دیدار و رایزنی با مقامات عالی ایتالیا و فرانسه، با روسای شرکتهای بزرگ صنعتی و اقتصادی هر دو کشور دیدار خواهد کرد.

همچنین سخنرانی در یونسکو از برنامه های رئیس جمهور در سفر به پاربس است.

سفر رئیس جمهور و هیات همراه چهارشنبه ۲۷ آبان به اتمام می رسد و در این روز روحانی پاریس را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

