به گزارش خبرنگار مهر پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور ضمن اعلام این خبر گفت: حسن روحانی رییس جمهور در راس هیاتی بلند پایه صبح شنبه ۲۳ آبان ماه جاری به دعوت نخست وزیر و رییس جمهور ایتالیا به رم سفر می کند.

اسماعیلی افزود: دکتر روحانی طی سفر به ایتالیا پس از استقبال رسمی، ملاقاتهایی با رییس جمهور، نخست وزیر و سایر مقامات بلند پایه ایتالیا خواهد داشت. همچنین دیدار با تعدادی از سرمایه گذران و صاحبان صنایع بزرگ ایتالیا نیز در برنامه سفر کوتاه به رم پیش بینی شده است.

وی حضور در واتیکان، دیدار و گفتگو با پاپ و نیز نخست وزیر واتیکان را از دیگر برنامه های رییس جمهور در مرحله اول سفر فشرده خود به اروپا اعلام کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور ادامه داد: روحانی صبح دوشنبه ۲۵ آبان ماه و به دعوت رسمی مدیر کل یونسکو در مقر این سازمان حاضر و پس از استقبال، به عنوان میهمان ویژه و اولین سخنران در جمع سران شرکت کننده در مجمع عمومی این نهاد بین المللی که بازوی فرهنگی سازمان ملل متحد است، سخنرانی خواهد داشت.

اسماعیلی گفت: رییس جمهور در ادامه سفر خود صبح سه شنبه ۲۶ آبان ماه و پس از استقبال رسمی از سوی رییس جمهور فرانسه با وی دیدار و گفتگو خواهد داشت و پس از پایان مذاکرات با مقامات فرانسوی، پاریس را به سمت تهران ترک خواهد کرد.

وی ملاقاتهای دوجانبه و چند جانبه، نشست و مصاحبه با سردبیران ارشد رسانه های اروپایی، ایتالیایی و فرانسوی، دیدار با نخبگان و اندیشمندان، نشست با صاحبان صنایع بزرگ و سرمایه گذاران را از سایر برنامه های پیش بینی شده برای رییس جمهوری در این سفر ۴ روزه اعلام کرد.

به گفته معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور تعدادی از وزرا و مقامات بلند پایه کشورمان روحانی را در این سفر همراهی خواهند کرد و اسنادی نیز برای همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف از سوی آنان به امضا خواهد رسید.

اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد که همزمان با سفر رییس جمهور، نشست های تخصصی و ملاقاتهایی نیز میان سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی دو کشور انجام خواهد شد.