دلایل کاهش صادرات خراسان شمالی شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دلپسند عصر یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خراسان شمالی میزان تحقق صادرات محصولات استان طی هفت ماه نخست امسال را با توجه به برنامه هدف گزاری شده را ۶۱ درصد اعلام کرد و گفت: میزان صادرات محصولات استان طی این مدت کاهش داشته که باشد ولایل کاهش محصولات خراسان شمالی بررسی و شناسایی شود.

وی استفاده از تمامی ظرفیت ها برای افزایش صادرات محصولات استان تاکید کرد و افزود: ۱۲ و ۱۳ ماه جاری ۱۱ نفر از رایزنان بازرگانی ایران در ۹ کشور در خراسان شمالی حضور می بایند که فرصت مناسبی برای تکمیل حلقه ارتباطی استان با کشورهای هدف صادراتی است.

دلپسند با اشاره به برخی مشکلات و محدودیت های خراسان شمالی در ارتباط تجاری برخی کشورها اظهار کرد: باید تعداد کشورهای هدف صادراتی استان افزایش یابد و صادرات محصولات استان تنها به چند کشور محدود نشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز در این جلسه افزود: سخت گیری های ترکمنستان در مراودات تجاری یکی از علت های اصلی کاهش صادرات محصولات استان به این کشور است.

یحیی نیکدل گفت: با توجه به اینکه صادرکنندگان از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف هستند اما عدم بازگشت مالیات برارزش افزوده پرداخت شده توسط صادر کنندگان از دیگر مشکلات حوزه صادرات خراسان شمالی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار کرد: رایزنانی که در خراسان شمالی حضور خواهند داشت رایزنان ایران در کشورهای افغانستان، ترکمنستان، هندوستان، عمان، چین، تایلند، امارات و پاکستان هستند.