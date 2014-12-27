۱۰ درصد خدمات دستگاه های خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دلپسند ظهر شنبه در نهمین جلسه شورای اداری شهرستان گرمه، با بیان این که هدف از تشکیل یک اداره تسهیل امور و بهبود خدمات دهی به مردم دانست و افزود:در این زمینه می بایست بیشتر امور به بخش خصوصی واگذار شده و دولت نقش حمایتی فنی و تخصصی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در سال جاری تلاش می شود تا حداقل ۱۰ درصد از امور مربوط به ادارات خراسان شمالی پس از بررسی به بخش خصوصی واگذار شود.

این مسئول عنوان کرد: اصلی ترین وظایف مدیران دولتی در قبال مردم تسهیل خدمت رسانی به آنها، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و ارتقاء سلامت اداری است.

دلپسند در ادامه قانونمند و ضابطه مند بودن را از خصوصیات اداره مطلوب برشمرد و گفت: انجام کار جمعی و مشاوره ای و استفاده از نظرات کارشناسی یک راهکار مهم در نظام اداری به شمار می رود که می بایست در دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی علاقه مندی کارمندان به شغل، تعهد داشتن، داشتن شوق خدمت به مردم، انجام کار جهادی و ... را برخی از خصوصیات مورد نیاز برای کارکنان ادارات عنوان کرد و افزود: درست است که در ادارات استان کمبود نیرو و امکانات وجود دارد اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که با همین امکانات و منابع محدود نیز بهره وری بالایی داشته باشیم.

دلپسند با بیان این که دست یابی به نظام اداری با شرایط مطلوب در گرو تلاش و عزم جدی مدیران است، اضافه کرد: در همین راستا شورای عالی اداری در اوایل سال جاری نقشه راه اصلاح نظام اداری با هشت برنامه کلی و ۳۰ برنامه عملیاتی را مصوب و به استان ها ابلاغ کرده و هدف از اجرای این نقشه نیز چابک سازی دولت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: با پیگیری های انچام شده تعداد ۱۳۵ پست جدید با اولویت شهرستان های تازه تأسیس استان مصوب شده و برای این پست ها نیرو جذب خواهد شد.