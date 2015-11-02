تمامی مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد/ خرید۴۸۳ هزار تن گندم

مظفر رحمت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت تمامی مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: با تلاش های صورت گرفته تمامی پول گندم کشاورزان کرمانشاهی به آنان پرداخت شده و اگر کشاورزی در این زمینه مشکلی دارد می تواند به اداره غله مراجعه کند.

رحمت آبادی خاطر نشان کرد: از ابتدای برداشت گندم در استان تا پایان خرید تضمینی این محصول ۴۸۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ارزش کل گندم های خریداری شده در استان را ۵۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

گفتنی است، امسال ۶۸ مرکز در نقاط مختلف استان کار تحویل و خریداری گندم از گندمکاران کرمانشاهی را بر عهده داشتند.