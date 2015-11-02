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۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

مدیرعامل شرکت غله استان کرمانشاه:

تمامی مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد/ خرید۴۸۳ هزار تن گندم

تمامی مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد/ خرید۴۸۳ هزار تن گندم

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از پرداخت تمامی مطالبات گندمکاران استان به میزان ۵۴۰ میلیارد تومان خبر داد.

مظفر رحمت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت تمامی مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: با تلاش های صورت گرفته تمامی پول گندم کشاورزان کرمانشاهی به آنان پرداخت شده و اگر کشاورزی در این زمینه مشکلی دارد می تواند به اداره غله مراجعه کند.

رحمت آبادی خاطر نشان کرد: از ابتدای برداشت گندم در استان تا پایان خرید تضمینی این محصول ۴۸۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ارزش کل گندم های خریداری شده در استان را ۵۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

گفتنی است، امسال ۶۸ مرکز در نقاط مختلف استان کار تحویل و خریداری گندم از گندمکاران کرمانشاهی را بر عهده داشتند.

کد مطلب 2955706

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