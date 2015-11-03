قطع ورودی آب عامل بحران زیست محیطی در قم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار شامگاه دوشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیت زیست در استانداری قم برگزار شد با اشاره به نامه زیست محیطی که از استان قم به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده، اظهار داشت: استان شکوائیه‌ای را به مرجع ذی‌صلاح که محیط زیست هست فرستاده و سازمان محیط زیست از مقصر که در واقع همان وزارت نیرو هست، استعلام کرده که این خیلی جای سئوال دارد.

وی با اشاره به پاسخ وزارت نیرو به این نامه مبنی بر لزوم کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی عنوان داشت: وزارت نیرو با سیاست‌های خود آب‌های سطحی در استان قم را به صفر رسانده است.

ورودی آب به استان به صفر رسیده است

فرماندار قم گفت: تا سال‌ ۱۳۷۴ میانگین گذر آب از ایستگاه عسکرآباد حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب و میانگین گذر آب ایستگاه شادآباد حدود ۲۲۰ میلیون متر مکعب بود اما این آب امروز صفر شده است.

وی با اشاره به پاسخ وزارت نیرو به نامه مذکور اظهار داشت: عدد صفر دیگر تفسیر ندارد. دو سد بالادست احداث کرده‌اند و هزاران پروژه آبخیزداری که حقابه‌ها را از ما گرفته‌اند و ورودی آب خشک شده است.

سیار که در گذشته مسئولیت مدیرکلی جهاد کشاورزی در استان قم را داشت گفت: در دشت قم در گذشته گله‌های چند صد رأسی اسب مشاهده می‌شد و الان کویری است که حتی کلاغ در آن پر نمی‌زند.

وی اضافه کرد: اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ باید پیگیری شود که عدم پیگیری این مسئله توسط سازمان حفاظت محیط زیست موجب شده تبعات سیاسی و اجتماعی پر کردن چاه‌های غیر مجاز دامن استانداری قم را بگیرد.

تلاش برای مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز

فرماندار قم به وضعیت چاه‌های غیر مجاز در استان قم اشاره کرد و گفت: چاه غیرمجاز عمیق کشاورزی در قم ۱۷ حلقه بود که مسدود شد که وضعیت خاصی داشت و در طول این سال‌ها با وجود رأی دادگاه روی زمین مانده بود و البته چند حلقه چاه مانده که هنوز مسدود نشده است.

وی افزود: در مجموع حدود سه هزار چاه غیر مجاز وجود دارد که همه آنها اندازه ۳۰ چاه نیست و بیشتر مصارف خانگی و جزئی دارد هر چند همان هم باید کنترل شود.

مشکلات مدیریت آب در بالادست

به عقیده سیار، تمام مصیب‌های بحران آب که بر سر قم آمده به دلیل مدیریت خارج از حوضه دریاچه نمک پیش آمده است.

وی گفت: وضعیت دشت مسیله از دریاچه ارومیه بسیار بدتر است و خطرش برای تهران بسیار بیشتر از قم است.

فرماندار قم به اظهارات یکی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست درباره دعا برای باران اشاره کرد و افزود: استان قم در زمینه مقابله با خشکسالی به اعتبارات نیاز دارد و اینکه فقط برای ما دعا کنید به درد ما نمی‌خورد.