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۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱:۵۰

تاکید جنبش های حماس و جهاد بر ادامه انتفاضه فلسطین

تاکید جنبش های حماس و جهاد بر ادامه انتفاضه فلسطین

جنبش های حماس و جهاد فلسطین بر تداوم انتفاضه فلسطین تا شکست صهیونیست ها تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حامیان جنبش های جهاد و حماس فلسطین، بعد از ظهر سه شنبه تظاهراتی را در منطقه الشجاعیه، در شرق غزه برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که با عنوان «کرانه باختری و نوار غزه متحدانه مقاومت می کنند» بر حمایت از انتفاضه قدس که به تازگی وارد دومین ماه خود شده است، تاکید کردند.

بر این اساس «خالد بطش» یکی از یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی و «اسماعیل رضوان» از رهبران حماس در این تظاهرات شرکت داشتند.

البطش در جریان سخنرانی در این تظاهرات تاکید کرد: انتفاضه قدس علیه رژیم اشغالگر قدس همچنان ادامه دارد. وی در ادامه تاکید کرد: جریان های مقاومت اولویت را به مردم می دهند و در راستای خواست مردم فلسطین حرکت می کنند.

اسماعیل رضوان نیز گفت: انتفاضه سوم فلسطین وارد دومین ماه خود شده و این انتفاضه ادامه خواهد داشت تا اهداف آن محقق شود.

کد مطلب 2957468

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