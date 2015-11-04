اعضای آ سه آن برای صدور بیانیه مشترک به تفاهم نرسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، نشست امنیتی کوالالامپور که امروز چهارشنبه با حضور وزرای دفاع ۱۰ کشور آسیای جنوب شرقی (اتحادیه آ سه آن) و کشورهای تاثیرگذار بر روابط منطقه ای آسیا – پاسیفیک نظیر چین، روسیه، آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن در مالزی برگزار شد، بی آنکه نتیجه مثبتی در پی داشته باشد خاتمه یافت.

آنچه که در پایان این نشست امنیتی -که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ برگزار شد- اهمیت داشت عدم صدور بیانیه مشترک از سوی حضار بود که به وضوح بر دودستگی به وجود آمده بین اعضای آ سه آن در قبال مناقشات ارضی دریای چین جنوبی و موضع گیری در برابر زورآزمایی پکن – واشنگتن دلالت دارد.

پیش از پایان نشست، برخی از مقامات نظامی آمریکا دولت پکن را به اعمال فشار بر کشورهای آ سه آن برای عدم اشاره به مناقشات دریای چین جنوبی در بیانیه پایانی نشست کوالالامپور متهم کردند.

آمریکا ادعا می کند که برخی از کشورهای آ سه آن ترجیح دادند تا به جای استناد به بیانیه ای که در آن اشاره ای به زیاده خواهی پکن و مناقشات ارضی دریای چین جنوبی نشده، اصلا بیانیه ای صادر نکنند.

چین به لحاظ سنتی مالکیت ۹۰ درصد از آبراه استراتژیک دریای چین جنوبی را بر عهده دارد. این آبراه سالانه محل عبور کالاهایی به ارزش ۵ تریلیون دلار است و چین سعی دارد جایگاه خود را در آن محکم کند. علاوه بر چین برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر ویتنام، فیلیپین و مالزی و برونئی نیز ادعای مالکیت بر دریای چین جنوبی را دارند.

در مقابل ادعاهای آمریکا، دولت پکن نیز برخی از کشورهای ثالث را که به لحاظ قانونی منافعی را در دریای چین جنوبی دنبال نمی کنند، به تلاش برای اعمال نظر در متن نهایی نشست متهم کرد. منظور چین بی آنکه نام خاصی را ذکر کند بیش از همه متوجه آمریکا و متحد نزدیک آن یعنی ژاپن بود.

در همین راستا، «چانگ وان کوانگ» وزیر دفاع چین اعلام کرد که این کشورها (آمریکا و ژاپن) سعی کردند تا نظر خود را بر متن توافق نهایی نشست کوالالامپور اعمال کنند و لذا تمام مسؤولیت عدم تفاهم حضار متوجه آنها خواهد بود.

ناگفته نماند که نشست امنیتی کوالالامپور یک هفته پس از آن برگزار شد که ناوشکن موشک انداز آمریکا به بهانه حق آزادای کشتیرانی حریم آبی چین را در اطراف جزایر مصنوعی متعلق به این کشور در دریای چین جنوبی نقض کرد.