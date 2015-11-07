منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان طی ۷۲ ساعت آینده، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روزهای آینده آسمان استان قسمتی ابری، در پاره‌ای از نقاط همراه با غبار محلی خواهد بود.

وی در ادامه برای برخی مناطق بارش باران، افزایش ابر و وزش باد را پیش‌بینی کرد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت جوی در شهرستان کرج را تشریح کرد و گفت: امروز، شنبه کمینه دمای هوا در کرج ۸ و بیشینه دما ۱۳ درجه سانتی گراد است و آسمان نیمه‌ابری تا ابری، در بعضی ساعات همراه با بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

اعلام وضعیت جوی شهرستان‌های استان

رحمانیان وضعیت جوی شهرستان‌های طالقان، نظرآباد، هشتگرد، فردیس و اشتهارد طی ۷۲ ساعت آینده را نیمه‌ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با بارش باران و گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی کرد.

وی در پایان کمینه و بیشینه دمای هوا در «دیزین» را به ترتیب ۲ و ۷ درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: وضعیت هوا در دیزین نیمه‌ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با بارش برف و باران و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.