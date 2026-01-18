هوای مازندران صاف تا نیمه ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران در اطلاعیه ای وضعیت جوی استان را در روز یکشنبه صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش ابری و گاهی بارش پراکنده در غرب استان پیش بینی کرده است.

وضعیت دریای استان نیز همراه با موج کوتاه پیش بینی شده است.