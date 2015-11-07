اجرای «پدران، مادران و فرزندان» با حضور بازیگران چندملیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پدران، مادران و فرزندان» نمایشی چند ملیتی است که با حضور بازیگرانی از کشورهای مختلف و به سه زبان فرانسوی، روسی و ایتالیایی اجرا می شود. این نمایش به رخدادهای سیاسی اجتماعی خاورمیانه با تأکید بر وضعیت مهاجران سوری، مردم کوبانی و موضوع داعش در اروپا می پردازد.

نویسندگی و طراحی نمایش «پدران، مادران و فرزندان» هم بر عهده آرش عباسی است و اولین اجرای آن در بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت خواهد بود و سپس در کشورهای مختلف اروپایی ادامه خواهد داشت.

آخرین تولیدات گروه نمایش «موج» دو نمایش «زیرزمین» و «خانم» بود که تابستان گذشته به صحنه رفت.