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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

اجرای «پدران، مادران و فرزندان» با حضور بازیگران چندملیتی

اجرای «پدران، مادران و فرزندان» با حضور بازیگران چندملیتی

آرش عباسی در حال آماده سازی نمایش «پدران، مادران و فرزندان» با حضور بازیگرانی از چند کشور جهت شرکت در پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پدران، مادران و فرزندان» نمایشی چند ملیتی است که با حضور بازیگرانی از کشورهای مختلف و به سه زبان فرانسوی، روسی و ایتالیایی اجرا می شود. این نمایش به رخدادهای سیاسی اجتماعی خاورمیانه با تأکید بر وضعیت مهاجران سوری، مردم کوبانی و موضوع داعش در اروپا می پردازد.

نویسندگی و طراحی نمایش «پدران، مادران و فرزندان» هم بر عهده آرش عباسی است و اولین اجرای آن در بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت خواهد بود و سپس در کشورهای مختلف اروپایی ادامه خواهد داشت.

آخرین تولیدات گروه نمایش «موج» دو نمایش «زیرزمین» و «خانم» بود که تابستان گذشته به صحنه رفت.

کد مطلب 2959463
آروین موذن زاده

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