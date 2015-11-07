مشرق نوشت: همواره برای کاربران دستگاه‌‌های هوشمند این سوال مطرح بوده که می‌توان از پورت یواس‌بی برای شارژ موبایل استفاده کرد؟ جواب این سوال هم آری است و هم نه. برای روشن شدن این مطلب به این گزارش توجه کنید.



برای شارژ دستگاه‌های هوشمند اعم از موبایل یا تبلت، ولتاژ ورودی باید پنج ولت و آمپر (شدت جریان) مورد نیاز معمولا از یک آمپر برای موبایل‌ها با باطری حجم کم شروع و تا ۲.۱ و ۴ آمپر برای تبلت، لپ‌تاپ و گوشی‌های با حجم باطری بالاتر استفاده می‌شود.



ولتاژ ورودی یواس‌بی رایانه حدود پنج ولت است اما مقدار آمپر خروجی آن ۰.۵ آمپر می‌باشد پس اگر بخواهیم دستگاهی با حجم باطری بالا را با آن شارژ نماییم که مثلا با شارژر ۴ آمپری شارژ می‌شود؛ چون مقدار آمپر خروجی رایانه یک هشتم شارزر دستگاه است ،زمان شارز ما هشت برابر خواهد شد. شارژ کردن موبایل و تبلت با پورت یواس‌بی رایانه مشکلی ندارد و جز افزایش زمان شارژ و افزایش جزئی استهلاک به خاطر تولانی شدن زمان اتصال به رایانه ندارد.



لازم به‌ذکر است که اگر می‌خواهید از یواس‌بی رایانه برای شارژ کردن دستگاه خود استفاده کنید به‌خاطر خزوجی ۰.۵ آمپری و محدود یواس‌بی و افت کمتر آمپراش آن اولا از یواس‌بی پشت دستگاه که مستقیما با مادربرد در تماس است استفاده کنید و ثانیا از کابل شارز کوتاه برای به حداقل رساندن تلفات ولتاژ و آمپراژ کمک بگیرید.



بنابراین با توجه به‌شدت جریان خروجی از رایانه، می‌توان اقدام به شارژ دستگاه کرد اما پایین بودن این جریان موجب کندی شارژ دستگاه و اتلاف زمان بیشتر و همچنین افزایش جزئی استهلاک دستگاه شما خواهد شد.

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