شهرداری ارومیه برای مقابله با پدیده ال نینو آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین جلیلی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی در خصوص مدیریت بحران شهرداری ارومیه اظهارداشت: مدیریت بحران شهرداری از نظر سطح آمادگی در حد مطلوبی قرار دارد، از بعد نرم افزاری همه برنامه ریزیها صورت گرفته و جلسات منظم در سطوح کارشناسی و مدیریتی تشکیل یافته است.
وی با اشاره به آمادگی مقابله از بعد سخت افزاری، گفت: ماشین آلاتی همچون تانکر، کمپرس، لودر و پمپهای مکنده علاوه بر فعالیت روزمره خود آماده خدمات رسانی برای رفع آب گرفتگی معابر شدند.
مدیر بحران شهرداری ارومیه گفت: نیروهای خدماتی شهرداری و ماشین آلات سازمانها و گروههای ضربت و حوادث غیرمترقبه به صورت ۲۴ ساعته و در شیفتهای مختلف در حال آماده باش در سطح شهر در زمان بارش هستند.
استقرار مخازن نمک و ماسه بادی در هزار نقطه شهر
معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه نیز با اشاره به تکاپوی مدیریت شهری برای مقابله با بارشها و پدیده آل نینو در فصل سرما، گفت: بیش از ۲ هزار پرسنل سازمانهای خدمات رسان شهرداری ازجمله خدمات موتوری، مدیریت پسماند، زیبا سازی، فضای سبز، مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی شهرداری در آستانه فصل زمستان در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان در آماده باش کامل به سر میبرند.
مهرداد سلامتی ادامه داد: برای مقابله با مشکلات ناشی از بارشها و رفع گرفتگی معابر اکیپ ماشین آلات سازمانهای خدمات رسان شهرداری به تعداد ۳۰ دستگاه برف روب و هفت دستگاه نمک پاش و نیز تانکرهای آب پاش٬ تانکرهای پمپ دار٬ دستگاه واترجت در حال آماده باش کامل هستند.
وی افزود: شهرداری ارومیه برای جلوگیری از بروز آب گرفتگیها درمعابر اقدام به انجام چندین نوبت لایروبی با هدف کاهش نقاط آبگیردر فصول بارندگی کرده و در چندین نوبت همه کانالها، رودخانهها و مسیلهای شهر ارومیه لایروبی شده است.
سلامتی با اعلام اینکه نمک برای ایمنسازی معابر شهری به اندازه کافی استحصال و ذخیرهسازی شده است عنوان کرد: استقرار مخازن نمک و ماسه بادی در هزار نقطه شهر، تعبیه بیش از ۱۲ هزار کیسه نمک در نقاط مختلف و استقرار ۳۲ تانکر مخزن آب نمک از جمله تدابیر خدمات شهری در زمان بارش است.
برای مقابله با پدیده ال نینو آماده هستیم
شهردار ارومیه نیز با اشاره به ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط در مواقع بروز بحران گفت: شهرداری برای این اماکن پمپهای تعبیه کرده است که با آبهای سطحی جمع شده در این مناطق را تخلیه میکند.
محمد حضرت پور با اشاره به آمادگی مجموعه مدیریت شهری ارومیه برای مقابله با پدیده جوی ارومیه اظهارداشت: با وجود اینکه هنوز بروز این پدیده جوی قطعی نشده است، اما پیش بینیهای لازم و ستاد بحران تخصصی به ریاست معاون خدمات شهری تشکیل شده است.
شهردار ارومیه افزود: شهرداری ارومیه تمام کانالهای انتقال آبی را که از شهر خارج میشوند لایروبی کرده و اکثر کانالهای داخل شهری هم با سنگ چینی مناسب به سمت رودخانه شهرچایی هدایت شده است.
ال نینو یکی از چرخه های مشهور آب و هوایی جهان است که هر دو تا هفت سال یک بار باعث ایجاد ناهنجاری های بزرگی در آب و هوای سراسر سیاره زمین می شود از جمله این ناهنجاری ها می توان به سیلاب های ناگهانی، خشک سالی، قحطی و اپیدمی اشاره کرد.
ال نینو به طور ساده عبارت است از یک رخداد اقلیمی کلان که در اثر رها شدن انرژی انباشته در بزرگترین حوزه اقیانوسی جهان یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ می دهد.
نشانگان اولیه آن هم تغییر جهت جریان آب های سرد و گرم و همچنین بادهای این منطقه است، کارشناسان هواشناسی بر این باورند که مناطق نزدیکتر به خط استوا و اقیانوس ها بیشتر تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرند.
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