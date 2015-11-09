پیمان خاکسار مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ترجمه جدید خود گفت: یکی از ترجمه‌های جدیدم در حال حاضر، برای چاپ آماده می شود که اثر جدید دیوید سداریس است و در سال ۲۰۱۴ به چاپ رسید و قرار است ترجمه آن با عنوان «بیا با جغدها درباره دیابت تحقیق کنیم» منتشر شود.

وی افزود: این کتاب مجموعه‌ای از مقالات طنز این نویسنده را شامل می‌شود و خوانندگان ایرانی اگر پیش از این ترجمه‌هایم از کتاب‌های دیگرش با عناوین «بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم» و «مادربزرگت را از اینجا ببر» خوانده باشند، با سبک و سیاق و نوع نثر او آشنا شده‌اند. کتاب مذکور شباهت زیادی به «بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم»، دارد و یعنی مطالبش مقالات اتوبیوگرافیک طنز هستند، اما نه می‌توان گفت داستان کوتاهند و نه می‌توان آن‌قدر به آن‌ها اعتماد کرد که بگویی واقعا نوشته‌های اتوبیوگرافیک‌اند.

این مترجم در ادامه گفت: شاید بتوان گفت مطالب این کتاب، یک سری نوشته‌های اتوبیوگرافیک دست‌کاری شده هستند و به هر حال هرچه که هستند، در سبک نوشتاری دیوید سداریس جا می‌گیرند. نوشته‌های این نویسنده همیشه درباره زندگی شخصی خودش هستند، اما معلوم نیست چقدر از آن‌ها راست است و چقدرشان در وادی تخیل سیر می‌کند.

خاکسار گفت: ترجمه این رمان، سال گذشته مجوز چاپ را اخذ کرده و بعد از آن در نوبت چاپ قرار گرفت که این روزها مراحل پایانی آماده سازی را طی می کند. به این ترتیب می توان «بیا با جغدها درباره دیابت تحقیق کنیم» را تا یک ماه دیگر در کتابفروشی ها پیدا کرد.