دهیاری های راز و جرگلان با کمبود اعتبار مواجه هستند

احمد ریواده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۹۶ میلیارد ریال اعتبار به دهیاری های شهرستان راز و جرگلان تخصیص یافت.

وی گفت: به رغم مشکلات موجود در دهیاری های این شهرستان از جمله کمبود اعتبار، خوشبختانه مشارکت مردم با دهیاران منجربه مدیریت درست روستاهای این منطقه شده است.

ریواده تصریح کرد: بخشی از توان دهیاری های شهرستان مرزی راز و جرگلان با کمبود اعتبار کاهش یافته و مشکلاتی را برای دهیاران و مردم روستاها ایجاد کرده است.

وی گفت: بایستی توزیع اعتبارات استانی متناسب با جمعیت باشد تا مشکلات جدی به وجود نیاید.

ریواده اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به دهیاری های این شهرستان در راستای اجرای پروژه ها تخصیص یافت که این میزان اعتبار پاسخگوی نیاز دهیاران نیست.

وی با بیان اینکه توجه به دهیاری ها سبب رفع بخش عمده ای از مشکلات روستا می شود افزود: دهیاری ها، فراگیرترین نهاد ارتباطی میان دولت و مردم در روستاها هستند.

فرماندار شهرستان مرزی راز و جرگلان دهیاری ها را مرجع تمامی دستگاه های اجرایی در روستاها دانست و تصریح کرد: با توجه به این موضوع بایستی دستگاه های اجرایی برنامه های خود را با دهیاری ها تطبیق دهند که متاسفانه برخی دستگاه های اجرایی به این امر توجهی ندارند.

وی خواستار افزایش اعتبارات مورد نیاز دهیاری ها برای پاسخگویی به مردم و تامین نیاز روستاها شد

گفتنی است: استاندار خراسان شمالی در سفر ۱۰ روز گذشته خود به این شهرستان مرزی، قول مساعد داد تا پیگیری های لازم برای تخصیص اعتبارات بیشتر به دهیاری ها این شهرستان انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مرزی تازه تاسیس راز و جرگلان با قریب ۶۰ هزار نفر جمعیت در شمالی شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.