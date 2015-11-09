به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مهری با بیان این که کاهش ۳ درصدی نرخ سود ارایه تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی با پیگیری‌های وزیر جهادکشاورزی و حمایت شورای پول و اعتبار انجام واجرای آن عملیاتی شده است، افزود: بر این باوریم کاهش نرخ سود ارایه تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی، فضای خوبی را برای سرمایه‌گذاری تولید کنندگان در این حوزه فراهم سازد.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای جذب در بخش نوسازی و مکانیزاسیون کشاورزی کشور ظرفیت‌سازی شده است، گفت: از ابتدای سال مالی تاکنون ۱۸۳ میلیارد ریال برای نوسازی و مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان جذب شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر در راستای افزایش سطح زیر کشت مکانیزه کشاورزی در استان آذربایجان شرقی افزود: با توجه به این که ۵۱۱ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در این استان به زیر کشت پاییزه می‌رود، کشت مکانیزه در این اراضی نسبت به سال‌های زراعی گذشته، رشد داشته ولی این رشد کافی نیست.

وی با بیان این که با برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه افزایش سطح زیر کشت مکانیزه، این نوع کشت در چند سال آینده از افزایش چشمگیری برخوردار خواهد شد، ادامه داد: این سازمان همچنین به دنبال اجرای روش‌های نوین آبیاری است تا تقاضای آب را در تولید محصولات کشاورزی کاهش دهد.

مهری، توسعه کشت نشایی، گسترش روش‌های آبیاری زیر سطحی، توسعه کشت گلخانه‌ای و توجه به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه حفاظت کشاورزی را از دیگر رویکردهای سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در استفاده بهینه از منابع موجود برشمرد.