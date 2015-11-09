به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی صبح دوشنبه در قرارگاه ظفر در شهرستان مهران با تاکيد بر تقويت گشت های پليس و استقرار گشت پليس آگاهی همزمان با اربعين حسينی در شهرستان مهران،گفت: راه اندازی پارکينگ در اطراف اين شهرستان از وقوع سرقت خودرو زائران پيشگيری می کند.

وی اظهار داشت: پارک متفرقه خودرو زائران در سطح شهر و اطراف شهر مهران يکی از دغدغه های پليس برای جلوگيری از وقوع سرقت وسايل نقليه زائران حسينی در اربعين سال گذشته بود که با راه اندازی پارکينگ هايی با گنجايش تعداد زيادی خودرو اين مشکل تا حدود زيادی حل شده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی پارکينگ ۶۰ هکتاری در ورودی شهر مهران ديگر نيازی نيست زائران خودروهای شخصی خود را در نقاط مختلف و خارج شهر رها کنند.

فرمانده انتظامی استان ايلام تصريح کرد: راه اندازی اين پارکينگ علاوه بر اينکه بار ترافيکی داخل شهر مهران را کاهش می دهد، از وقوع هر گونه سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو و قطعات آن پيشگيری می کند.

وی تاکيد کرد: راه اندازی اين پارکينگ بايد همراه با ساز و کار مناسب باشد و همچنين خدمات آن بر مبنای مکانيزم های اصولی طراحی شود به طوری که ورود و خروج خودروها با مدارک معتبر و قانونی امکان پذير باشد.

دولتی گفت: پليس با وجود راه اندازی پارکينگ در اطراف شهر مهران، گشت های خودرويی و پياده خود را در اين شهرستان تقويت خواهد کرد.

سردار دولتی افزود: گشت پليس آگاهی استان نيز با استقرار در شهر مهران وضعيت خودروهای سرقتی را تحت کنترل خواهد گرفت.

مردم برای حضور در کنگره عظيم اربعين به شايعات گوش ندهند

فرمانده انتظامي استان ايلام با بيان اينکه لازمه حضور در پياده روی عظيم اربعين همراه داشتن گذرنامه و ويزا است از زائران خواست برای حضور در اين همايش ميليونی به شايعات گوش ندهند.

وی اظهار داشت: خروج از مرز در پايانه مرزی مهران در زمان اربعين بدون گذرنامه و ويزا معتبر امکان پذير نخواهد بود.

وی ادامه داد: علاقه مندان به حضور در اين همايش عظيم بايد حتما گذرنامه رسمی با اعتبار شش ماهه دريافت و نسبت به اخذ ويزا از کنسولگری های کشور عراق اقدام کنند.

فرمانده انتظامی استان ايلام به زائرات توصيه کرد برای حضور در اين همايش ميليونی به شايعات گوش ندهند.