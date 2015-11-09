ضرورت مدیریت پسماند عفونی در اردبیل/برنامه شهرداری‌ نامشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی بعدازظهر دوشنبه در کارگروه مدیریت پسماند اردبیل تصریح کرد: در حوزه پسماند عمومی ما با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: باوجوداینکه بر اساس ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم دفن پسماند تا پایان برنامه ممنوع است اما مشخص نیست بالاخره شهرداری‌ها در این خصوص چه برنامه‌ای دارند و در خود شهر اردبیل ایجاد کارخانه‌های کمپوست و زباله‌سوز هنوز بلاتکلیف است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر شهروندان اردبیلی از محل دفن زباله در اردبیل و نحوه انتقال زباله به جد ابراز گله‌مندی می‌کنند، تصریح کرد: متأسفانه کامیون‌های حمل اصول بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و زباله به سطح جاده می‌ریزد و لازم است در این خصوص شهرداری تدبیری اتخاذ کند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان با اشاره به بلاتکلیفی زباله و پسماند صنعتی در اردبیل به نبود محل جدا برای دفن زباله‌های عفونی نیز اشاره کرد و متذکر شد: هرچند محل جدا در قانون پیش‌بینی‌شده اما توجهی نمی‌شود.

موسوی به وضعیت نابه سامان پسماند عفونی در استان اشاره کرد و افزود: به‌ویژه وضعیت جمع‌آوری و دفن پسماند مطب‌ها با مشکلاتی مواجه است و ضروری است نسبت به این مهم اقدام شود.

وی ساماندهی حریم ورودی و خروجی شهر اردبیل از نخاله‌های ساختمانی را خواستار شد و تأکید کرد: در تفکیک زباله از مبدأ نیز در سطح شهر اردبیل هرچند شهرداری عنوان می‌کند در برخی مناطق انجام می‌شود ما نمودی مشاهده نکردیم.

به گفته مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان ازجمله مشکلات فعلی در حوزه پسماند وضعیت نامطلوب دره منتهی به روستای کنزق در سرعین و تعیین تکلیف محل دفن پسماند در این شهر است.

وی خواستار مشخص‌سازی شرکت مدیریت پسماند عفونی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و مشخص‌سازی محل دفن زباله در سه شهر پارس‌آباد، بیله سوار و خلخال شد و افزود: متأسفانه مصوبات کارگروه پسماند روی زمین می‌ماند و موردتوجه نیست.

موسوی با اشاره به ضوابط قانونی و مسئولیت ادارات در خصوص مدیریت پسماند تأکید کرد: بی‌توجهی به مصوبات زیان مستقیم به‌سلامت جامعه دارد.

در این جلسه مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای علوم پزشکی اردبیل بابیان اینکه در پی برگزاری مناقصه ۹ تقاضا برای مدیریت پسماند ثبت‌شده و از این تعداد سه نفر واجد شرایط به محیط‌زیست استان معرفی‌شده‌اند، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های قانونی و حقوقی انتخاب نهایی باید از طریق محیط‌زیست استان انجام شود.

محمد دانه‌زن همچنین به‌ضرورت فرهنگ‌سازی در خصوص نقش سمن‌های دوستدار محیط‌زیست در استان شد و افزود: باید با همکاری مدیران اثبات شود که فعالیت سمن‌ها صرفاً نفع طلبی نیست.