وضعیت عفونت های بیمارستانی در کشور/۴ عفونت شایع بیمارستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین معصومی اصل در آستانه برپایی یازدهمین همایش عفونی کودکان، افزود: عفونت های بیمارستانی به عفونت هایی اطلاق می شود که بیمار پس از بستری شدن در بیمارستان به آن مبتلا می شود و از آنجا که این عفونت ها قابل پیشگیری هستند با رعایت موارد بهداشتی که ساده ترین آن شستن مکرر دست ها توسط پزشکان و کادر درمانی است، می توان ابتلا به این عفونت ها را به میزان چشم گیری کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه عفونت های بیمارستانی یکی از مشکلات نظام های بهداشتی در تمام کشورهای دنیاست که همه ساله تعداد زیادی از بیماران بستری در بیمارستان ها بدان مبتلا شده، موجب مرگ و میر آنان می شود، خاطر نشان ساخت: اگر چه آمار این عفونت ها در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، اما این میزان در هیچ کشوری صفر نبوده، بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی (WHO) میزان عفونت های بیمارستانی در کشورهای توسعه یافته ۶ تا ۱۱درصد و در کشورهای در حال توسعه بیش از ۲۵ درصد است.

معصومی اصل ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده در کشور ما میزان عفونت های بیمارستانی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد برآورد شده است.

رئیس پنل عفونت های بیمارستانی یازدهمین همایش عفونی کودکان، تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته، نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در تمامی بیمارستان ها برقرار شده، هم اینک کمیته های کنترل عفونت در تمام بیمارستان ها فعال است.

وی گفت: در پنل عفونت های بیمارستانی که همزمان با یازدهمین همایش عفونی کودکان برپا می شود به موضوعاتی با عنوان آخرین وضعیت ابتلای بیماران به این عفونت ها در کشور که حاصل جمع آوری گزارش مراکز درمانی از سراسر کشور است، پرداخته می شود.

معصومی اصل اضافه کرد: چهار عفونت زخم جراحی، تنفسی، خونی و ادراری از اصلی ترین عفونت های بیمارستانی به شمار می روند که کنترل آنها علاوه بر کاهش ابتلا به مرگ و میر، باعث صرفه جویی در هزینه های بیمارستانی شده، رضایتمندی مردم را نیز به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: عفونت های بیمارستانی گوارشی مانند اسهال و عفونت های تنفسی، عفونت های ادراری و خونی در کودکان شایع تر از بزرگسالان است.

به گفته رئیس پنل عفونت های بیمارستانی یازدهمین همایش عفونی کودکان، کنترل عفونت های بیمارستانی، مستلزم شناسایی، ثبت، گزارش دهی و استفاده از اطلاعات نظام مراقبت در تصمیم سازی است.

یازدهمین همایش سالانه انجمن عفونی کودکان و هفتمین بزرگداشت دکتر سید احمد سیادتی، طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه جاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران برگزار می شود.