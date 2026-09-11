اجرای دیوارکشی مجموعه ورزشی شهید بهشتی دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از روند اجرای عملیات دیوارکشی مجموعه ورزشی شهید بهشتی شهر دیلم اظهار کرد: این طرح در مساحتی حدود ۳۰۰ مترمربع و با استفاده از قطعات پیش‌ساخته دیواری در حال اجراست.

وی افزود: حدود ۱۵۰ متر طول از محدوده مجموعه ورزشی شهر دیلم پیش از این فاقد دیوارکشی بود که با هدف رفع این نقیصه، عملیات دیوارکشی این بخش در دولت چهاردهم آغاز شده است.

فرماندار دیلم بیان کرد: برای اجرای این طرح ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است و با تکمیل عملیات، وضعیت فیزیکی و ایمنی مجموعه ورزشی شهید بهشتی بهبود خواهد یافت.

کاظمی ادامه داد: توسعه و ساماندهی فضاهای ورزشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه استفاده مطلوب‌تر ورزشکاران و جوانان شهرستان از امکانات ورزشی را فراهم کند.