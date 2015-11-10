به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر سه شنبه در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت اظهار داشت: سال ۱۳۰۰ نظام شهری یک نظام کهکشانی بود که این نظام بهترین نظام برای شهرهاست.

وی پیشروی نظام شهری به سمت سیستم زنجیره ای را نامناسب دانست و گفت: در این نظام اگر تمام مدیران هم تلاش کنند باز هم مشکلات لاینحل باقی خواهد ماند.

شهردار اصفهان افزود: صنایع پاک با ایجاد شهرهای ویژه علم و فناوری شروع بسیار خوبی بوده و این نظام اصل و رویکرد فعلی ما است.

وی تاکید کرد: سالهاست که کابوس وحشتناک و دلهره کم آبی، آب را از دیدگان اندیشمندان برنامه‌ریزی و منطقه‌ای ربوده و رشد شتابنده صنابع آلاینده قهرا منجر به مصرف آب شده است.

جمالی نژاد تاکید کرد: این یک دل نگرانی است که لحظه به لحظه بیشتر می‌شود و کمربند خشک جهان دوره‌های خشکسالی متعددی را تجربه می‌کند و صنایع پیر گریبان شهروندان را گرفته است.

وی افزود: استاندارد محیط زیست از الزامات صنایع جدید و شهری است که باید لحاظ شود همچنین استفاده از کمربندهای سبز در توسعه پایدار باید از رویکردهای مدیریت شهری باشد.

شهردار اصفهان با اشاره به تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۰ با حضور نخبگان، دانشگاهیان و صنعتگران گفت: برای تبدیل شهر اصفهان به یک بوم شهر به طور جدی باید ورود کنیم.

وی افزود: بوم شهر با صنعت و استفاده از انرژی‌های نو و مصرف بهینه آب، سازگار است و در این مسیر تحولی عظیم در استفاده از گونه‌های گیاهی و یا فضای سبز مقاوم به گرما ایجاد می کند.

شهردار افزود: باید حقابه گاوخونی، مدیریت یکپارچه آب زاینده رود و حق و حقوق عمومی مردم رعایت شود.

وی اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد صنایع استان در شعاع ۵۰ کیلومتری شهرها واقع شده و این یک فاجعه است.

شهردار اصفهان همچنین نظام شهری کنونی را یک نظام بیمار دانست و گفت: مهاجرت‌های بی‌رویه از سایر شهرها و روستاها به اصفهان مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

وی اظهار کرد: باید به سمت ایجاد صنایع پاک حرکت کنیم و در این مسیر رویکرد اقتصادی دانش بنیان می تواند اصفهان را نجات دهد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه توسعه شهرهای کشور و ایجاد صنایع آلاینده در حریم و مجموعه شهر اصفهان دیگر کافی است، اعلام کرد: با ایجاد رینگ ها و زیرگذرهای مختلف، مشکل ترافیکی اصفهان حل نمی‌شود و تراکنش شهرها و روستاها به یک بازنگری جدی نیاز دارد.