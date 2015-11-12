چهارمین مراسم بزرگداشت شهید طهرانی مقدم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حسن طهرانی مقدم و جمعی از نیروهای موشکی سپاه پاسداران، با حضور فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح در حسینیه امام رضا(ع) ستاد نیروی هوافضای سپاه برگزار شد.

در این مراسم جمعی از فرماندهان و همرزمان شهید طهرانی مقدم ازجمله سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، سردار احمد وحیدی رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، سردار سردار مجید موسوی جانشین نیروی هوافضا، سردار عبداللهی معاون ستاد کل، سردار یعقوب زهدی معاون مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، سردار اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس حضور داشتند.

بنا بر این گزارش شهید حسن طهرانی‌مقدم از بنیانگذاران اصلی صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران و بنیانگذار توپخانه و موشکی سپاه در دوران پر افتخار هشت سال دفاع مقدس و مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه پاسداران، بود.

این شهید ۲۵ سال از عمر خود را در ایجاد و توسعه این بخش از توان دفاعی قرار داده بود و به عنوان پدر موشکی ایران لقب گرفت.

پدر موشکی ایران در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۰ بر اثر انفجار در پادگان امیرالمؤمنین در شهرستان ملارد به همراه جمعی دیگر از پرسنل سپاه پاسداران به شهادت رسید.