به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دو فروند بمب افکن بی ۵۲ آمریکا در نزدیکی جزایر چین در دریای چین جنوبی مشاهده شده اند و به پیام هایی کنترل هوایی چین برای ترک محل توجهی نکرده اند.

این در حالی است که پنتاگون اعلام کرد: یک فروند بمب افکن راهبردی بی ۵۲ اخیرا در نزدیکی جزایر مصنوعی چین در دریای جنوبی چین پرواز کرده است.

در حالی که تنش بین پکن و واشنگتن بر سر مناطق مورد اختلاف و مناقشه در دریای جنوبی چین بالا گرفته است، پنتاگون رسما پرواز یک فروند بمب افکن راهبردی بی ۵۲ را بر فراز این منطقه تایید کرده است.

پنتاگون تاکید کرد: بمب افکن بی ۵۲ در طول پرواز بر فراز دریای جنوبی چین با نیروهای چینی در ارتباط بوده ولی به ماموریت خود ادامه داده است.

پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در این باره گفت: ما پروازهای بی ۵۲ را در حریم هوایی بین المللی در این منطقه از جهان انجام می دهیم. یک فروند بمب افکن بی ۵۲ بر فراز دریای جنوبی چین پرواز کرده ولی من در خصوص تاریخ این پرواز مطمئن نیستم. البته در طول این پرواز کنترل کنندگان چینی از روی زمین سعی داشتند تا به این هواپیما دسترسی پیدا کنند ولی این هواپیما به ماموریت خود ادامه داده است.

آمریکا بارها اعلام کرده است که به این گونه عملیات ها بر اساس قوانین بین المللی ادامه خواهد داد. اقدام آمریکا در استقرار ناوشکن یو اس اس لاسن در نزدیکی سواحل مصنوعی چین در دریای جنوبی چین، پس از آن است که باراک اوباما و ژی جین پینگ روسای جمهور دو کشور نتوانستند در جریان دیدار اخیر در کاخ سفید به توافق روشنی در خصوص وضعیت دریای جنوبی چین دست یابند.

چین ادعای مالکیت ۹۰ درصد دریای جنوبی چین را مطرح کرده و سعی نموده است تا با ساخت جزایر مصنوعی این ادعای خود را تقویت بخشد. فیلیپین، تایوان، مالزی، برونئی و ویتنام نیز ادعای مالکیت بخشی از این دریا را مطرح کرده اند.