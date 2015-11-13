داور ژاپنی جایزه کارگردان «کودکان ابری» را اهدا كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فهیمی كه جایزه بخش آسیا و جایزه بزرگ جشنواره Short Shorts ژاپن را برای فیلم «كودكان ابری» از آن خود كرده بود، امروز ۲۲ آبان و در حاشیه سی ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه تهران جایزه‌اش را دریافت كرد.

سیگو تونو كه برای داوری آثار جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه تهران به ایران آمده است این جایزه نقدی را طی مراسمی با حضور فرید فرخنده كیش دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، حسن دزواره مشاور امور بین‌الملل جشنواره فیلم كوتاه تهران، آرش رصافی معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایران به رضا فهیمی اهدا كرد.

پیش از این به دلیل موانع و مشكلات بین‌المللی بانكی امكان اهدای این جایزه به فهیمی مقدور نبود.

رضا فهیمی نیز برای تشكر از حسن توجه جشنواره Short Shorts یك بسته پسته به سیگو تونو هدیه داد كه بسیار مورد توجه وی قرار گرفت.

فیلم «كودكان ابری» به كارگردانی رضا فهیمی و تهیه‌كنندگی انجمن سینمای جوانان ایران با كسب جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی Short shorts ژاپن طبق قوانین جشنواره مستقیما به آكادمی اسكار معرفی شده است.

این فیلم همچنین جایزه جشنواره مالزی را نیز كسب كرده است.