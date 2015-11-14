به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی پیرامون اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و بعضی قانون شکنیها، با گلایه مندی شدید نسبت به دستگاههای دولتی که اهتمام لازم در مورد هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه را ندارند، اظهار داشت: اهتمام ناجا در برخورد با کسانی که قانون شکنی میکنند باید با جدیت استمرار یابد و دستگاهها و سازمان هایی که وظایف خود عمل نمیکنند باید به افکار عمومی معرفی شوند.
وی افزود: مشکل اصلی و ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی مربوط به سازمانها و دستگاههایی است که به مسئولیت و وظایف خود عمل نمیکنند. چنانچه دستگاههای دولتی و عمومی با مسأله رشوه و ارتشاء و بسیاری از ناملایمات با جدیت برخورد کنند و یا دستگاههای ذیربط به وظایف خود در مورد حجاب و عفاف و توجه به شأن و منزلت جامعه انقلاب اسلامی، اهتمام داشته باشند و در برخی مراکر آموزشی از مهد کودکها تا دانشگاهها رعایت ظواهر اسلامی بشود، بطور قطع چهره و حتی محتوای جامعه اسلامی امروز ما دگرگون خواهد شد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ضرورت مراقبتهای لازم نسبت به مسائل تربیتی کودکان تصریح کرد: چه کسانی و چه سازمانهایی باید به داد مهد کودکها که به صراحت قبح شکنی و عریانی و بی بندباری را به کودکان معصوم جامعه ما میآموزند و القا می کنند، برسد.
جزایری با انتقاد شدید از بیتوجهی و عدم اهتمام دستگاههای مسئول در حوزه صیانت اخلاقی و فرهنگی جامعه تأکید کرد: چنانچه دستگاههای مربوطه در مقابل این هجمههای برنامه ریزی شده لشگریان شیطان بزرگ به وظایف خود عمل نکنند، حزب الله به وظایف خود عمل خواهند کرد.
فرمانده قرارگاه جنگ نرم در ادامه با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی و بسیج در مقطع جاری رسالت سنگین انقلابی دارند و با برنامهریزی و قاطعیت باید با قبح شکنی و بی قانونی که آفت ترویج فساد، فحشاء و بی بند و باری و تغییر جامعه اسلامی است، مقابله کنند، گفت: خواست قاطبه جامعه ایران برخورد مستمر با هنجارشکنان است و لذا هرگونه کوتاهی و کم کاری و بی تفاوتی از سوی مراجع قانونی و اجرایی غیرقابل گذشت و مستوجب عقوبت الهی است و قطعاً در حافظه مردم خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه طراحان و سیاستگذاران و مدیران عالی جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی ایران، امیدوارند با تغییر ذائقه مدیران و مردم و عادی سازی سبک زندگی غربی به اهداف شوم خود یعنی استحاله جامعه دست پیدا کنند، تصریح کرد: هرگونه کوتاهی و مقابله با مظاهر فساد، همراهی و کمک به راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی محسوب میشود.
جزایری تأکید کرد: ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه جنگ نرم قاطعانه از نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریها حمایت میکند و از همه دستگاههای و نهادهای دولتی و عمومی و سازمانهای مردم نهاد و بخصوص از مراجع و علمای عظام، دانشگاهیان، فرهیختگان و دلسوزان سلامت روحی و اخلاقی مردم و جامعه انتظار دارد با حساسیت بیش از پیش در برابر نقشههای شوم بیگانگان و سوء استفاده گران داخلی، مقابلهی مستمر را در دستور کار خود قرار دهند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان با تشکر از رسانهها به ویژه خبرگزاریها، سایتها و روزنامهها مجلات متعلق به حزب الهی ها و دلسوزان نظام، گفت: وقت آن رسیده که این رسانهها فعال تر و منجسم تر از گذشته در برابر ناهنجاریها قیام کنند و رسالت تاریخی خود را به انجام رسانند.
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