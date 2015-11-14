به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی که به همراه سیدحسین حسینینژاد، مدیرعامل سازمان پایانهها در محل پروژه پایانه شرق جدید حضور یافته بود، از نزدیک در جریان پیشرفت کارهای عمرانی این پروژه قرار گرفت و بر ضرورت تلاش بیشتر در اجرای پروژه ساخت پایانه مسافری شرق جدید تاکید و خاطرنشان کرد: انتظار مدیریت شهری آن است که پیمانکاران این پروژه همه توان خود را به کار گیرند تا با پیشرفت مناسبتری، هر چه زودتر شاهد آغاز بهرهبرداری از این پایانه باشیم.
وی همچنین با ابراز رضایت از پیشرفت چشمگیر عملیات عمرانی ساخت پایانه شرق جدید در ماههای اخیر، اهمیت مدیریت زمان در اجرای این پروژه را یادآور شد و افزود: احداث پایانه جدید شرق یکی از اولویتهای حوزه حمل و نقل و ترافیک در سازمان پایانهها محسوب میشود که خوشبختانه مدیر و پیمانکار پروژه پایانه جدید شرق با جدیت کارها را دنبال میکنند.
تشکریهاشمی با بیان اینکه درصدد هستیم این پروژه در کمترین زمان به پایان برسد، تصریح کرد: همه باید همت کنیم تا سرویسهای مسافربری اتوبوسهای بینشهری هر چه سریعتر از پایانه شرق به محل جدید منتقل و امکان مسافرگیری در پایانه جدید شرق فراهم شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر رعایت یکپارچگی و هماهنگی بین حمل و نقل درونشهری و برونشهری، از مسئولان خواست با طرحریزی برای اتصال سامانه حملونقل عمومی در پایانه شرق جدید، زمینه رفت و آمد آسان و استفاده شهروندان را از قطارهای درونشهری و اتوبوسهای BRT فراهم آورند.
سید حسین حسینینژاد، مدیرعامل سازمان پایانهها، نیز با تاکید بر اینکه همه تلاش سازمان پایانهها بر این است که کارهای این پروژه طبق برنامه زمانبندی پیش برود، افزود: با برطرف کردن مشکلات، تلاش میکنیم این پروژه بهگونهای پیش برود که طبق برنامه به بهرهبرداری برسد.
حسینی نژاد با تشریح جزئیاتی از بخشهای در حال ساخت پایانه به ساخت پارکینگ بلندمدت با مساحتی بیش از ۱۸ هزار مترمربع با استفاده از فناوریهای نوین از جمله سقف سبک کوبیاکس و ساختمان اصلی پایانه در سه طبقه و در مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع به صورت اسکلت فلزی و سقف سازه فضاکار(SpaceFrame) اشاره کرد و افزود: در ساخت این پایانه همه ضوابط هوشمندسازی و زیستمحیطی منطبق با استانداردهای جهانی رعایت شده است.
وی همچنین با ارائه توضیحاتی درباره تاسیسات زیربنایی، نمای ساختمان، انتخاب مصالح با کیفیت، پوشش سقف سازه تصریح کرد: سقف سازه فضایی، طبق برنامه در حال پیشروی است. کار عملیات نهایی محوطهسازی آغاز شده است و عملیات نصب نما و سامانههای تاسیساتی و برقی، فاضلاب، انهار و جداول دستور کار جدید به پیمانکار است.
وی با بیان اینکه از نظر تملک زمین پایانه هیچ مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: بخش بزرگی از مجموع ۳۰هکتار زمین پایانه شرق جدید، به تملک کامل سازمان درآمده است. بخشی از زمینها هم به مالکانی متعلق است که با وجود اخطارهای مکرر سازمان پایانهها به دلایلی برای تعیین تکلیف مراجعه نکردهاندکه امیدواریم مشکلی در روند تملک آن وجود نداشته باشد.
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