به گزارش خبرگزاری مهر، مهردخت قوپرانلو عصر امروز در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: سال گذشته طرح تعیین وضعیت جسمانی دختران در دوران بلوغ همزمان با چند استان کشور در برخی مدارس شبانه روزی خراسان شمالی اجرا شد.

وی اظهار امیدواری کرد که براساس نتایج بدست آمده از اجرای این طرح در سال گذشته، امسال نیز این طرح در تمامی مدارس شبانه روزی استان اجرا شود.

قوپرانلو اظهار کرد: چون دختران در دوران بلوغ حساسیتهای بیشتری به برخی از مسائل دارند و دوران حساسی از زندگی را سپری می کنند، خانواده ها بایستی در این دوران رابطه صمیمی‌تر و بیشتری با دختران خود داشته باشند.

وی تصریح کرد: سلامت دختران که مادران آینده این کشورند باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: علاوه براین بایستی به فعالیت های فرهنگی، ورزشی، فکری و ... دختران در دوران بلوغ بیشتر توجه داشت.

وی گفت: به دلیل تغییراتی که در سن بلوغ متوجه فرد می شود بایستی افراد در سن بلوغ به ویژه دختران اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کنند و منابع اطلاعاتی خود را افزایش دهند.