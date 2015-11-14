دعوت بنیاد سینمایی فارابی از سینماگران برای «کتابگردی»

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۸ آبان ماه همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران زمین با حضور در کتاب‏فروشی‏ ها و خرید کتاب در حرکتی نمادین به دیدار کتابفروشان شهر می‏ روند تا به خاطر شهر و مردمانش بیاورند که کتاب محور توسعه انسانی و پایدار است.

هنرمندان صنوف مختلف و سینماگران نیز در این حرکت با حضور در کتابفروشی ‏ها آخرین پنجشنبه هفته کتاب را به روز پیوند هنر و کتابفروشی تبدیل خواهند کرد تا همگان بدانند کتاب زنده است و فرهنگ، را زنده نگاه می‏دارد!

بنیاد سینمایی فارابی نیز با گرامیداشت هفته کتاب از اهالی سینما برای حضور در کتابفروشی‏ ها و حمایت از این طرح و گرامیداشت دانش و فضیلت دعوت به عمل می ‏آورد تا به کتابفروشی مورد علاقه خودشان سر بزنند و سایر علاقمندان را به این حرکت دعوت کنند.

هفته گذشته احمد مسجدجامعی با انتشار فراخوانی از اهالی فرهنگ و هنر و مردم خواست روز ۲۸ آبان که آخرین روز هفته کتاب است، به کتابفروشی‌ها بروند. جمعی از نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان در تهران و شهرستان ها به این فراخوان پاسخ مثبت داده اند.