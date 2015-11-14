تکفیری ها به دنبال فتنه در لبنان هستند/ داعش آینده ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی امشب خود که از شبکه المنار پخش شد ضمن تلاوتی آیاتی از قرآن کریم به حملات تروریستی اخیر در برج البراجنه در لبنان که دهها شهید و زخمی بر جا گذاشت، اشاره کرد.

وی به همه خانواده های قربانیان شهدای حادثه تروریستی برج البراجنه تسلیت گفت و با آنان ابراز همدردی کرد. سید حسن نصرالله در ادامه از کسانی که در عملیات نجات مشارکت داشتند و نیز گروه ها، احزاب و سران کشورهایی که با لبنان ابراز همدردی کردند، قدردانی کرد.

حملات تروریستی پاریس را محکوم می کنیم

وی در ادامه ضمن اشاره به حملات تروریستی اخیر در فرانسه اعلام کرد حزب الله حملات و جنایاتی که تروریست های داعش در فرانسه مرتکب شدند را محکوم می کند.

نصرالله تاکید کرد: مردم منطقه ما تروریسمی را که داعش سردمدار آن است، به خوبی می شناسند. وی همچنین به موفقیت ارتش در خنثی کردن خودرو های بمب گذاری شده در لبنان و مقابله ارتش و نیروهای مقاومت با گروه ها و شبکه های تروریستی در عرسال اشاره کرد.

دبیر کل حزب الله لبنان همچنین به استفاده داعش از عوامل انتحاری اشاره و تصریح کرد این روش در حمله تروریستی اخیر در پاریس نیز استفاده شد. نصرالله تاکید کرد: تروریست ها پس از آنکه نتوانستند از خودروهای بمب گذاری شده برای انجام عملیات تروریستی استفاده کنند، اقدام به استفاده از عوامل انتحاری کردند که باید تدابیر و دستور کار جدی در این زمینه اتخاذ شود.

سستی در برابر تروریسم خیانت به خون شهدا است

وی همچنین به خنثی شدن عملیات تروریستی در منطقه جبل محسن لبنان اشاره کرد. نصرالله در ادامه افزود: اگر در نتیجه ضعف و سستی ما، تروریست ها بتوانند اهداف خود را محقق کنند، ما به خون شهدا و قربانیان حوادث تروریستی خیانت و بی احترامی کرده ایم. وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم شناخت اهداف واقعی اقدامات تروریستی اعلام کرد: یکی از اهداف عملیات تروریستی، ایجاد فتنه است.

نصرالله همچنین فهرست ارائه شده در خصوص تابعیت فلسطینی و سوری عوامل حمله تروریستی برج البراجنه در لبنان را دروغین خواند و اعلام کرد: ارائه این فهرست دروغین با هدف ایجاد فتنه و درگیری های طایفه ای است و هدف آن است که فلسطینی ها و سوری ها در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

تکفیری ها به دنبال ایجاد فتنه در لبنان هستند

وی افزود: برادران فلسطینی و نخبگان فلسطینی حملات تروریستی برج البراجنه را به شدت محکوم کردند. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: طرفداران مقاومت باید دقت داشته باشند که تکفیری ها و صهیونیست ها در پی آن هستند که در لبنان فتنه ایجاد کنند و برایشان فرقی ندارد که در لبنان چه کسی با چه کسی می جنگد، بلکه درگیری در لبنان میان هر گروهی به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود.

نصرالله افزود: بیشترین چیزی که رژیم صهیونیستی در پی آن است، اختلاف افکنی میان لبنانی ها و فلسطینی ها است. وی افزود: بسیاری از رسانه ها و مقامات برخی کشورهای عربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند که فلسطینی ها و همچنین ایرانی ها را دشمن ما نشان دهند و می گویند که ایران دشمن ما و برخی کشورهای عربی است و تمام اینها فتنه است.

لبنانی ها و فلسطینی ها در یک جبهه قرار دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: مسئولیت ملی و تاریخی و میهنی ما این است که باید هوشیارانه عمل کنیم و اقدامات چند نفر را به حساب یک ملت نگذاریم.

نصرالله تاکید کرد: ما و فلسطینی ها ده ها سال است که در مقابل یک دشمن مشترک و در یک جبهه قرار داریم و دهها هزار شهید داده ایم و من از همینجا از فلسطینی ها می خواهم که اجازه ندهند که داعشی ها به مقدسات ما آسیب بزنند و باید از دولت لبنان بخواهیم که از آوارگان فلسطینی حمایت کند.

وی افزود: آوارگان سوری برادران و خواهران ماهستند که از محور مقاومت و جبهه ای که ماهستیم دفاع می کنند، اما در این میان ممکن است که گروهی از سوری ها نیز حامی دولت سوریه نباشند و از داعش و جبهه النصره حمایت کنند، اما گروهی دیگر اصلا کاری به این مسائل ندارند و ما نمی توانیم به عنوان اینکه عده ای معدود از تروریست ها حمایت می کنند همه آنها را به یک چشم ببینیم. در عین حال آگاهی خوبی هم اکنون در میان آوارگان سوری وجود دارد.

نصرالله تاکید کرد: در میان شهدای برج البراجنه شهدای سوری و فلسطینی نیز وجود داشتند.

دبیر کل حزب الله لبنان خطاب به شهروندان لبنانی گفت: اگر در میان شبکه های تروریستی لبنانی هایی وابسته به یک طایفه خاص همچون اهل سنت حضور داشته باشند، نباید این امر منجر به دستاویزی برای حمله و تعدی به اهل سنت و این طایفه ها باشند و کسانی که این مسائل را مطرح می کنند، به دنبال آن هستند که فتنه طایفه ای ایجاد کنند و فلسطینی ها، لبنانی ها، سنی ها، شیعیان و همه را به جان یکدیگر بیندازند.

شبکه های اجتماعی به محل کینه توزی تبدیل نشود

وی افزود: توصیه و سفارش ما به جوانانی که در شبکه های اجتماعی حضور دارند، این است که دنباله رو جریان هایی که در تلاش هستند میان شیعیان و سنی ها فتنه ایجاد کنند، نباشند. شبکه های اجتماعی نباید فرصتی باشد برای کینه توزی میان افراد و گروه ها و افراد حامی مقاومت باید مسئولیت پذیرانه در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشند.

نصرالله در ادامه افزود: هدف دوم اقدامات تروریستی اعمال فشار به حزب الله برای توقف عملیات و مبارزه علیه داعش است اما این اقدامات بی فایده خواهد بود و پس از حملات تروریستی پیشین علیه مقاومت لبنان نیز تاکید کردم که پس از این حملات ما بیشتر در جبهه جنگ با تروریسم حضور خواهیم داشت و عزم ما جدی تر خواهد شد، هم اکنون نیز تاکید می کنم که این جنایات نه تنها مارا متوقف نمی کند بلکه اصرار و پافشاری و عزم ما را تشدید می کند، ما پیش از این در سوریه علیه داعش فعالیت می کردیم و پس از این عملیات ما به دنبال جبهه های جدیدی برای مقابله با داعش خواهیم رفت.

داعش آینده ای ندارد

وی تاکید کرد: عمر داعش کوتاه است و این گروه تروریستی هیچ آینده ای ندارد چرا که برنامه داعش تنها قتل و کشتار است و هیچ طرحی برای همزیستی ندارد.

نصرالله اظهار داشت: داعش اخیرا شکست های سنگینی را متحمل شده، چنانکه می بینیم در دیاله عراق تروریست های داعش بسیاری از مناطق تحت سیطره خود را از دست داده و در صلاح الدین نیز داعش بیرون رانده شده، در الانبار ارتش عملیات وسیعی را علیه این گروه تروریستی آغاز کرده و در روز گذشته نیز نیروهای کرد در سنجار داعش را بیرون راندند.

وی افزود: همه کسانی که از حماقت داعش سوء استفاده کردند خواهند دید که چه موجودات وحشی را در دامان خود پرورش داده اند و خود گرفتار آن می شوند و مجبور می شوند از حمایت داعش دست بکشند.

دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: داعش در راه حل سیاسی هم در یمن، سوریه، مصر، لیبی و حتی افغانستان جایی ندارد و پایان جنگی که ما وارد آن شده ایم انشاء الله پیروزی مقاومت را در پی خواهد داشت.

گروه های لبنانی برای حل اختلافات مذاکره کنند

نصرالله افزود: باید از فضاهای مثبت و مواضع انسان دوستانه که اخیرا در لبنان ایجاد شده استفاده کنیم؛ اخیرا شاهد برگزاری جلسه پارلمان لبنان پس از یک سال بودیم و همچنین برخی در جریان انفجار تروریستی اخیر در برج البراجنه اعلام همبستگی کردند که ما باید از این فضای هبستگی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون از این فرصت اسفاده می کنم و خواسته خود را تکرار می کنم؛ من از همه گرو های سیاسی لبنان دعوت می کنم وارد مذاکره بایکدیگر شوند و موضوع انتخاب رئیس جمهوری جدید و ایجاد قانون انتخاباتی جدید را باید حل و فصل کنند، لذا لبنانی ها می توانند از فضا های موجود برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند.

به گفته دبیرکل حزب الله در هفته های اخیر حتی برخی گفتند که فرانسه می تواند در حل بحران لبنان وارد شده و نقش آفرینی کند، اما اکنون فرانسه درگیر مسائل خودش است و رئیس جمهورش حتی نتوانست در نشست گروه ۲۰ شرکت کند.

نصرالله تاکید کرد: لبنانی ها رهبرانی دارند که می توانند تصمیمات سختی را اتخاذ کنند و شایستگی و صلاحیت این تصمیمات سرنوشت ساز را برای لبنان دارند و باید برای حل بحران کشور به خودشان اکتفا کنند.