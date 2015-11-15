جزئیات برنامه روز کتاب و سینما در جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران مراسم کتاب و کتاب خوانی با تقدیر از خسرو سینایی، رهبر قنبری، کاوه بهرامی مقدم و بزرگداشت پوران دخت سلطانی به مناسب هفتمین روز درگذشتش برگزار می شود.

این مراسم از ساعت ۱۹:۴۵ در سالن شماره ۲ پردیس سینمای چارسو با نمایش مجموعه فیلم های کوتاه اقتباسی حاضر در خش مسابقه جشنواره برگزار خواهد شد.

در پی تفاهم‌نامه دوجانبه انجمن سینمای جوانان ایران و موسسه خانه کتاب و نام‌گذاری ۲۵ آبان ماه به نام «کتاب و سینما» هیات داواران متشکل از فرید فرخنده کیش دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران، افشین داور پناه معاون فرهنگی و پژوهشی خانه کتاب و سید جواد میر هاشمی مستندساز و پژوهشگر از بین فیلم‌های بازبینی‌شده با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی» در سانس ویژه «کتاب و سینما» به تاریخ ۲۵ آبان فیلم‌های زیر به نمایش درآید.

اکوان دیو/ میلاد دائمی و ثریا خداقلی زاده / میلاد دائمی

صفحه خالی/ سیاوش خدایی / سیاوش خدایی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

قلب مترسک / علیرضا کزازی / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پایان‌نامه / زهرا سادات آیت الهی / زهرا سادات آیت الهی

وقتی بچه بودم / مریم کشکولی نیا / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نقطه قرمز / مطهره احمد پور / مطهره احمد پور

چهار دقیقه سکوت / امیرعلی میردریکوند / امیرعلی میردریکوند

در پی این رویداد مقرر شد از هشت فیلم خانه کتاب یاد شده در «سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» با موضوع «کتاب و کتاب‌خوانی» به مناسبت بیست و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران تجلیل به عمل آید و از بین فیلم‌های یاد شده بهترین فیلم انتخاب و در آیین اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار گیرند.

همچنین در آغاز این رویداد فیلم کوتاهی به پاس خدمات علمی، فرهنگی پوراندخت سلطانی کتابدار والامقام ایران با عنوان «بدرود بانوی والا مقام» ساخته امید طاری‌فر و محمد مهرانپوی به نمایش در خواهد آمد و در پایان سانس ویژه «کتاب و سینما» فیلم کوتاه اقتباسی «کودکان ابری» از محصولات انجمن سینمای جوان دفتر رفسنجان به کارگردانی رضا فهیمی و نویسندگی محمد شریفی نعمت‌آباد خالق مجموعه داستان «باغ اناری» به نمایش گذاشته می‌شود.