استان کرمان در شرایط پیچیده کنونی، یک کارگاه عمرانی تمام‌ عیار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر سه‌شنبه در دیدار جمعی از اعضای شورای قضایی استان کرمان به مناسبت هفته دولت گفت: استان کرمان به تمام معنا، کارگاه عمرانی است و این میزان از پویایی در حوزه کار و تلاش و سازندگی را در هیچ نقطه‌ای از ایران در شرایط سخت و پیچیده نونی کشور به صورت متمرکز وجود ندارد.

وی این اقدامات را نتیجه همگرایی و تعامل بسیار بالای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف موجود در استان کرمان دانست و افزود: همگرایی و تعامل، زمینه و فضا را برای کار و تلاش فراهم کرده است.

طالبی، ادامه داد: تعامل و هماهنگی بسیار خوبی میان مدیریت استان و دستگاه قضایی شکل گرفته است و در این مسیر، حداکثر همکاری را از مجموعه دادگستری، دادستانی و سایر دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه در استان شاهد بوده‌ایم.

استاندار کرمان به جایگاه‌های برتر استان کرمان در طرح‌های انرژی خورشیدی و نهضت مدرسه‌سازی اشاره داشت و گفت: در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور متوقف است، حجم فعالیت‌های عمرانی در استان بسیار بیشتر از سال گذشته است.

وی عنوان کرد: در حوزه راه؛ بزرگترین عملیات بهسازی و روکش آسفالت جاده‌های اصلی استان کرمان آغاز شده و ۲۵۰ کیلومتر از این مسیرها در روزهای هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

طالبی، گفت: در تامین آب شرب روستاها، استان کرمان میراث‌ دار عقب افتادگی تاریخی بود که با تفاهم صورت گرفته با وزارت نیرو؛ آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوارت فاقد آب آشامیدنی آغاز شده که ۶۰ روستای این تفاهم در هفته دولت امسال بهره‌برداری می‌شود.

استاندار کرمان افزود: پروژه انتقال آب خلیج فارس با جدیت در حال انجام است و پیش‌بینی‌می‌شود تا آبان ماه به بهره‌برداری برسد.

وی به حوزه راه استان نیز به عنوان یکی دیگر از مطالبات مردم اشاره کرد و گفت: بالاترین طول راه‌های کشور در استان کرمان است، اما هیچ آزاد راهی وجود ندارد که در همین راستا نیز بزرگترین پروژه آزادراهی کشور با همکاری بخش خصوصی در حال مراحل نهایی انعقاد تفاهم‌نامه است.

طالبی، بیان کرد: در بحث حقوق دولتی، پیگیری‌های زیادی شد و امسال ۳ هزار میلیارد تومان از این محل اعتبارات را خواهیم داشت ضمن آنکه موضوع مسئولیت اجتماعی نیز در استان به شکل متمرکز خواهد شد تا به بهترین شکل هزینه شود.

استاندار کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این استان گفت: تشکیل کمیته امنیت سرمایه‌گذاری نقش مؤثری در تقویت فضای سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داشته است.

طالبی، افزود: امروز کرمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جایگاه نخست کشور قرار دارد و ۴.۵ میلیارد دلار طرح مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در استان به ثبت رسیده است

استاندار کرمان با قدردانی از همکاری و حمایت‌های دستگاه قضایی از فعالیت‌های دولت گفت: این روحیه همکاری به سایر سطوح مدیریتی استان نیز تسری یافته و امروز شاهد عالی‌ترین سطح تعامل میان دستگاه‌ها هستیم.

طالبی، افزود: منافع استان کرمان، دغدغه و هدف مشترک همه دستگاه‌هاست و باید این رویکرد در سطح شهرستان‌ها نیز تقویت و دنبال شود تا با ایجاد فضای همدلی و همکاری، زمینه برای رونق تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و شکل‌گیری فضایی پرنشاط برای کار در استان فراهم شود.