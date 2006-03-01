بسترسازي دولت براي معيشت هنرمندان به جاي طرح تكريم

شير محمد اسپندار در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر" ، ضمن بيان اين مطلب افزود: داير كردن كلاسهاي آموزش موسيقي به عهده دولت است. اگر آنها اين كار را بكنند، جوانان علاقمند زيادي وجود دارند كه مي توانند هنر من را ادامه بدهند وازطرفي موجب بهتر شدن وضع زندگي من خواهند شد واين مساله مي تواند جايگزين مناسبي براي طرح تكريم باشد.

وي در ادامه با تاكيدبرپايين بودن ميزان مستمري طرح تكريم گفت : هنوز مستمري بهمن ماه را دريافت نكرده ام وگذران زندگي با اين مقدار مبلغ بسيار دشوار است.

وي در ادامه افزود: همه چيز گران است و هزينه هاي زندگي روز به روز بالاتر مي رود، اما چه بايد كرد. فقط با قناعت مي توان زندگي را گذراند.

اسپندار كه در چند دوره به عنوان بهترين نوازنده موسيقي نواحي در جشنواره هاي معتبر داخلي وخارجي حضور داشته است، گفت: با توجه به شناختي كه مديران هنري از من و زندگي ام دارند، هنوز در همان خانه گلي زندگي مي كنم. اگر چه من به خواست خدا راضي هستم، اما با اين درآمدهاي ناچيز نمي توان زندگي كرد.

شير محمد اسپندار در پايان گفت: اميدوارم مسئولين هنري توجه بيشتري به اين طرح و طرح هاي مشابه داشته باشند، تا هنرمندان سالهاي پاياني عمرخودرا در آسايش بگذرانند.