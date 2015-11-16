به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار رئیس، معاونین، مدیران و جمعی از کارکنان دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، شاغلان در تدریس و تحصیل فنی‌وحرفه‌ای را اهل کار، علم و هنر توصیف کرد و با یادآوری شرایط کشور در سال‌های اول پس از جنگ، گفت: وقتی قرار شد سازندگی را شروع کنیم و به کارهای زیربنایی مشغول شویم، دیدیم یکی از زیربنایی‌ترین کارها، آشنایی جوانان محصل با حرفه‌وفن است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تربیت نیروهای متخصص میدانی را یکی از ضرورت‌های واقعی کشور دانست و با بیان کمبود کشور به پرستار، به عنوان مصداق، گفت: وقتی نیروهای متخصص نباشند، کارها پیشرفت واقعی ندارند و مردم هم راضی نیستند.

هاشمی رفسنجانی، ارتقای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به دانشگاه را خوشحال کننده خواند و گفت: باید تحولی در کار‌های شما به وجود بیاید، تا به حقوق علمی و جایگاه واقعی خود برسید.

در پاسخ به گلایه‌های رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته، مسایل مربوط به حرفه‌وفن عقب‌گرد داشت، گفت: علاوه بر تحریم‌های ظالمانه و سایه تهدیدی که امنیت مشاغل را نشانه رفته بود، دولت وقت هم به ‌رغم ویژگی‌های مثبت برنامه چهارم، توجه و اعتقادی به اجرای آن نداشت.

هاشمی رفسنجانی با اظهار امیدواری از اصلاح امور در روزهای پسا برجام، گفت: دنیا فهمید که تحریم ایران هیچ نفعی برای آنان ندارد، بلکه مانع اجرای بسیاری از کارهای خوب صنعتی می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اتفاقات پاریس، برخورد دوگانه با تروریسم و ترویج تفکر تروریست‌پروری را برای امنیت کل جهان خطرناک خواند و گفت: در نا امنی‌ها، تروریست‌ها در لوای پناه‌جویان به کشورهای هدف می‌روند و با استفاده از ارتباطات، هماهنگ می‌شوند.

وی با ابراز تأسف از تبلیغات گسترده علیه اسلام و مسلمانان که به صورت مقطعی در جهان به راه می‌افتد، گفت: یکی از اشتباهات غرب این بود که تا مدتها مشغول ایران بودند، در حالی که تروریست‌ها در دامن وهابی‌ها و سلفی‌ها و حتی در بین کشورهای اروپایی و در ادیان دیگر پرورش یافتند که الان در قالب القاعده، طالبان، داعش و ... بروز کرده‌اند.

هاشمی رفسنجانی ملت و دولت ایران را صاحب تفکرات عقلانی دانست و گفت: در حالی که مخالفان برجام در این کشور به ویژه صهیونیست‌ها، با سوء استفاده از فضای ارعاب جهانی به دولت آمریکا برای نقض برجام فشار می‌‌آوردند، اما تندروهای وهابی پشتیبانان مالی و تبلیغی تروریست‌ها هستند و دنیا اگر می‌خواهد در آینده بیش از این دچار نا‌امنی نشود، باید با یک عزم ملی و جهانی، به شکل عاقلانه تفکرات افراطی را مهار و با آن مقابله کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با بیان ویژگی‌های ایران در طول تاریخ، نسبت به موج جدید افراط‌گرایی هشدار داد و با اشاره به برنامه ششم، گفت: با چشم‌انداز سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی و اجرای صحیح اصل 44 می‌توانیم دورنمای کشور را براساس جاذبه‌های دینی و ملی ترسیم نماییم.

وی با تأکید بر استعدادهای جوانان ایرانی برای درخشش در همه رشته‌های علم، گفت: یک مغز متفکر به مراتب از یک چاه نفت بهتر و برتر است.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به حضور ایرانیان مستعد در اقصی نقاط جهان و هم‌چنین اشتیاق عقلای جهانی برای همکاری با ایران، گفت: در کنار این امتیازات، دولتی عاقل و برخاسته از آرای اکثریت داریم که می‌توانیم گذشته را جبران و به سوی آینده‌ای بهتر حرکت کنیم.

وی، انتخابات را فصل امتحان ملت ایران در طول 36 سال گذشته دانست و گفت: امتحان سرنوشت ساز دیگری در اسفند ماه داریم که واقعاً نقطه عطف است و مطمئنیم مردم ایران باز هم حماسه‌ای دیگر خلق می‌کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مزاحمت‌های شعاری در مسیر مطالبات مردم، گفت: اگر چه با مانع‌تراشی‌ها حرکت کشور به سوی پیشرفت و تعالی را کند می‌کنند، اما مردم ایران نشان داده‌اند که تصمیم خود را برای تحول واقعی گرفته‌اند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به وجود انبوهی از تحصیلکرده‌های بیکار در کشور، گفت: باید با آگاهی و براساس روحیات مردم، اشتغال آفرینی سرلوحه کارها باشد که یکی از لوازم آن، تعامل با جهانیان و استفاده از ظرفیت‌های آنان است.

وی با تأکید بر علاقه‌مندی مردم ایران به انقلاب، کشور و تمدن ایرانی و اسلامی، گفت: با این مردم و با نیروهای متخصص و با مکتب اهل بیت(ع) می‌توانیم با همه تعامل داشته باشیم و نشان دهیم که تشیّع از افراط و تفریط گریزان است و شاهد ما امنیت ستودنی ایران در منطقه نا امن خاورمیانه است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آگاهی را وجه ممتاز جوانان ایرانی دانست و گفت: این جوانان و ملت هوشیار که مسلح به دانش و آگاهی هستند، می‌خواهند به دنیا ثابت کنند که تندروی‌های تروریست‌های داعش هیچ ارتباطی با تفکرات اسلامی ندارد.

وی، ایران را پادزهر سموم اسلام‌گریزی و اسلام ستیزی امپریالیسم خبری صهیونیست‌ها دانست و گفت: شرطش آن است که با وحدت و یکدلی برای اعتلای کشور بکوشیم که یکی از آن برنامه‌ها، رسیدگی به ضرورت‌های تحصیلی جوانان در حرفه‌وفن و ارتباط علمی و عملی آنان با صنعت است.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به فراز و فرودهایی که طی ماه‌های اخیر برای صنعت خودرو به وجود آمد و موافقت و مخالفت‌های بسته حمایتی دولت، گفت: می‌توانیم همین کار را برای احیا و تقویت شهرک‌های صنعتی انجام دهیم که رونق اشتغال و تحول در صنعت را به دنبال دارد.