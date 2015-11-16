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۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۳۵

جزییات انهدام باندجعل بیمه نامه خودرو/کلاهبرداری ۴۰ میلیون تومانی

جزییات انهدام باندجعل بیمه نامه خودرو/کلاهبرداری ۴۰ میلیون تومانی

اعضای باندی كه با جعل بیمه نامه خودرو از ۲۸ نفر بالغ بر ۴۰ میلیون تومان كلاهبرداری كرده بودند در عملیات ویژه و ضربتی كارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان دستگیر شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ "ستار خسروی"رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان  گفت: در پی شكایت نمایندگی یكی از شركت های بیمه مبنی بر اینكه فردی با ۲۸ عدد بیمه نامه خودرو بدون سابقه مراجعه كرده و براساس آن بیمه نامه با حداكثر تخفیف، صادر و هیچ گونه نشانی از مالكان، هنگام صدور بیمه نامه ارائه نشده است، با توجه به حساسیت موضوع اخلال در نظام بیمه ای كشور، مراتب در دستور كار كارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات و بررسی های صورت گرفته، كارآگاهان دریافتند كه با باندی حرفه ای در زمینه جعل بیمه نامه و كلاهبرداری از مالكان خودروها روبرو هستند كه بلافاصله اقدامات علمی و تخصصی ویژه ای در این زمینه انجام و سه نفر در این رابطه شناسایی و طی یك عملیات ضربتی دستگیر شدند.

خسروی افزود: متهمان كه دو مرد و یك زن هستند، هرچند كه منكر هرگونه انجام جرمی بودند اما پس از مواجهه با اسناد و مدارك پلیس به کلاهبرداری ۴۰ میلیوتن تومانی از راه جعل بیمه نامه ها اعتراف كردند.

وی با بیان اینكه متهمان دستگیر شده  برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند به شهروندان در خصوص این گونه كلاهبرداری ها هشدار داد و گفت: مالكان خودروها برای بیمه كردن وسیله نقلیه باید خودشان به نمایندگی شركت های بیمه مراجعه كرده و از اعتماد به افرادی كه قصد گرفتن تخفیف بیمه نامه برای آنها را دارند خودداری كنند.

کد مطلب 2968918

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