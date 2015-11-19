حجتالاسلام علی عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر نفوذ دشمن در دوران پسابرجام، اظهار کرد: غربیها بعد از پیروزی انقلاب سعی کردند سیاستهای خود را بر اساس برنامههای خاص، مطالعه شده و از پیش تعیین شده جلو ببرند.
وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب و در زمان مشروطه، غربیها در ایران تلاش کردند یک دوره را، دوره «ردپا»، دوره بعد را دوره «نفوذ» و سپس دورهای را به عنوان دوره «سلطه» قرار دهند.
عسگری خاطرنشان کرد: دوره ردپا در دوران قاجار صورت گرفت و کمکم این مسئله در قالب معاهداتی از نوع «قرارداد رژی» به نفوذ تبدیل شد، سپس همین نفوذ را بستری را برای سلطه قرار دادند و به صورت کاملا حسابشده از نفوذیهایی مانند میرزا ملکم خان استفاده کردند تا رضاخان را به قدرت رساندند.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: به عنوان مثال سیدضیاء طباطبایی نخست وزیر اول دولت رضاخان از جمله نفوذیهای غرب محسوب میشد.
عسگری تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب هم، غربیها دست بردار نبودند چرا که آنها به شرایط استعمار، استثمار و روحیات استکباری عادت داشتند و همیشه میگفتند ایران و هندوستان دو گاو شیرده خوبی هستند؛ بنابراین همواره سه دوره ردپا، نفوذ و سلطه در مراحل ذهنی و طراحیهای غربیها وجود داشته است.
وی ادامه داد: تا نظام به عنوان نظام اسلامی و ولایی مدنظر است و خواهد بود، غربیها این سه دوره را در نظر خواهند گرفت تا بتوانند سلطه خود را بر کشور حاکم کنند.
عسگری اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب، بنیصدر و قطبزاده جزو نفوذیها بودند و اگر دقت کنیم در مقاطعی که امام(ره) با دولت موقت مقابله کردند، نگرانیشان از همین موضوع ردپا، نفوذ و سلطه بود، زیرا امکان داشت در یک شرایطی بر اساس یک نوع دخالتی از جنس کودتای نوژه، غرب سلطه خود را در کشور حاکم کند.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اظهار کرد: تاکنون این نظام ولایی و حاکمیت دینی و مردمی بوده که اجازه نداده غربی ها طراحیهایی که قبل از انقلاب و دوره مشروطه داشته است را در دوران پس از انقلاب تکرار کند.
وی با بیان اینکه معمولا دشمن در شرایط جنگ و جهاد دفاعی ممکن است برای ضربه زدن به عملیاتها نفوذ کند که به عنوان مثال در کربلای ۴ همین اتفاق افتاد گفت: دشمن عمدهترین عملیات نفوذ خود را در شرایط صلح، دوستی و دست دادن انجام میدهد که رهبری نیز از تعبیر دستِ چدنی برای این موضوع استفاده کردند.
عسگری تاکید کرد: امروز عدهای هشدار رهبر معظم انقلاب در خصوص نفوذ را آنچنان که باید برنمیتابند و برخی نیز سعی میکنند این هشدار را محملی برای سیاسیکاری قرار دهند که هر دوی این اقدامات خطاست.
وی تصریح کرد: ما باید یقین داشته باشیم که دشمن، دشمن است و در شرایط جنگ، دشمنیهای از نوع خود را دارد و در شرایط صلح هم، دشمنیهایی از جنس دیگری را انجام میدهد. این نگاه باید به عنوان یک عزم و اراده ملی مبنای همگان قرار گیرد.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد در پایان تاکید کرد: من تنزل دادن موضوع هشدار رهبری در خصوص نفوذ دشمن به رفتارهای جناحی و سیاسی و از طرف دیگر هم در خوابِ خرگوشی رفتن در قبال اقدامات دشمن را خطایی بزرگ میدانم.
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