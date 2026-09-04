به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل جاری تلاش کرده بخشی از تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان و اعضای کادر فنی را پرداخت کند و در همین راستا تاکنون ۳۰ درصد از مطالبات اعضای تیم فوتبال این باشگاه پرداخت شده است.

با وجود پرداخت بخشی از قراردادها، هنوز قسمت قابل توجهی از مطالبات اعضای تیم استقلال باقی مانده و مدیران باشگاه باید در ادامه فصل برای تأمین منابع مالی و پرداخت بخش‌های دیگری از قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی اقدام کنند.

در کنار موضوع پرداخت قراردادها، مدیران باشگاه استقلال برای شهرآورد ۱۰۷ نیز پاداش ویژه‌ای را در نظر گرفته بودند. بر اساس تصمیم باشگاه، در صورت پیروزی استقلال مقابل پرسپولیس، قرار بود اعضای تیم به ازای این برد نفری ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

این پاداش در شرایطی برای بازیکنان و اعضای تیم در نظر گرفته شده بود که استقلال با شرایط خاصی وارد شهرآورد شد و مدیران باشگاه قصد داشتند با تعیین پاداش ویژه، انگیزه آبی‌پوشان را برای کسب سه امتیاز افزایش دهند. پیش از مسابقه نیز علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال، از در نظر گرفتن پاداش ویژه برای این دیدار خبر داده بود.

با این حال، شهرآورد ۱۰۷ برخلاف انتظار استقلالی‌ها با پیروزی این تیم همراه نشد و دو تیم در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به تساوی یک بر یک رضایت دادند. به این ترتیب، شرط پرداخت پاداش ویژه که کسب پیروزی در این مسابقه بود محقق نشد و اعضای استقلال پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت نخواهند کرد.