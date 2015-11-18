دلیل اختلاف قلعه نویی و نکونام مشخص شد

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خوشحالی از آشتی امیر قلعه نویی و جواد نکونام گفت: خوشحالم که این دو بزرگ فوتبال با یکدیگر آشتی کردند و این اتفاق بد که مدتی باعث کدورت این دو شده بود برطرف شده است.

هافبک پیشین استقلال در پاسخ به این سوال که اختلاف این دو چه بوده است گفت: نکونام در برنامه ۹۰ مصاحبه ای درخصوص قراردادش انجام داده بود که قلعه نویی به خاطر همین مصاحبه از نکونام ناراحت بود و به او گفته بود که می توانستی مشکلت را با مدیرعامل وقت آن موقع در یک اتاق بسته حل کنیم. چرا آن مسئله را رسانه ای کردی که همین مسئله باعث شده بود تا بین بازیکن و مربی اختلاف پیش بیاید.

بیانی تاکید کرد: متاسفانه عده ای هم در این وسط حرف هایی را رد و بدل می کردند که اصلا به آنها مربوط نبود اما باعث شده بود که اختلاف بین این دو بیشتر شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قبل از جلسه آخر دادگاه دو بار دیگر هم این دو به دادگاه دعوت شده بودند که بنا به دلایلی نشد که آنها را آشتی بدهند اما روز سه شنبه ما تمام تلاش خود را کردیم تا این دو اختلافات را کنار گذاشته و پس از صحبت هایی که با یکدیگر انجام دادند متوجه شدند که از برخی صحبت ها دروغ محض بوده است. به همین خاطر کدورت ها را کنار گذاشته و با یکدیگر آشتی کردند.

بیانی درخصوص دیدار تیم ملی ایران با گوام نیز گفت: متاسفانه به دلیل اینکه در دادگاه بودم بازی را به طور کامل ندیدم اما خوشحالم از اینکه توانستیم گوام را شکست داده و اعتقاد دارم کی روش با بها دادن به جوان ها توانسته فوتبال ما را متحول کند.

وی در ادامه تاکید کرد: کی روش در بازی های گذشته که بسیار سخت تر از این دیدار بود نشان داد که اعتماد به جوانان می تواند برای تیم ملی بسیار مفید باشد و انگیزه آنها را بالا ببرد و مطمئن هستم در آینده فوتبال ایران به مراتب بالاتر از سطح آسیا قرار خواهد گرفت.