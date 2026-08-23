به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه، پذیرفتهشدگان باید در مهلت تعیینشده با مراجعه به سامانه آموزش دانشگاه صنعتی شریف به نشانی edu.sharif.ir، نسبت به دریافت شماره دانشجویی اقدام کنند. پس از دریافت شماره دانشجویی، ورود مجدد به سامانه آموزش با استفاده از شماره دانشجویی بهعنوان شناسه کاربر و کد ملی بهعنوان رمز عبور امکانپذیر خواهد بود.
پذیرفتهشدگان پس از ورود به سامانه باید در بخش «امور پذیرش» و منوی «ویرایش مشخصات توسط دانشجو»، اطلاعات شخصی و تحصیلی خود را تکمیل و نهایی کنند. همچنین بارگذاری مدارک و تأیید موارد خواستهشده در بخش «فرم ثبتنامهای تکمیلی» الزامی است.
در ادامه، پذیرفتهشدگان باید برای دریافت کد صحت مدرک تحصیلی خود به سامانه سازمان امور دانشجویان به نشانی portal.saorg.ir مراجعه کنند. دانشآموختگان دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید از طریق سامانه استعلام این دانشگاه به نشانی estelam.iau.ir نسبت به دریافت کد مربوط اقدام کرده و آن را در بخش تعیینشده سامانه آموزش وارد کنند.
تکمیل پرسشنامه ورزشی و کارنامه سلامت روان دانشجویان نیز از دیگر مراحل اعلامشده در این اطلاعیه است.
همچنین دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه، در صورت دارا بودن شرایط اعلامشده در دفترچه سازمان سنجش، باید برای ثبت درخواست خوابگاه و طی مراحل مربوط به سامانه اسکان دانشگاه صنعتی شریف به نشانی dorm.sharif.ir مراجعه کنند.
پس از تکمیل مراحل فوق، پذیرفتهشدگان باید از طریق منوی «درخواست نوبت پذیرش» در سامانه آموزش، برای مراجعه حضوری نوبت دریافت کنند و در زمان تعیینشده با همراه داشتن مدارک موردنیاز به ساختمان آموزش دانشگاه صنعتی شریف، واقع در خیابان شهید قاسمی، ضلع شمالی دانشگاه، مراجعه کنند.
دانشگاه صنعتی شریف همچنین از پذیرفتهشدگان خواسته است با توجه به انجام عکاسی در محل دانشگاه، با ظاهر آراسته و پوشش مناسب مراجعه کنند و از پوشیدن لباسهای چهارخانه ریز و لباسهایی با رنگ بسیار روشن، نزدیک به سفید، خودداری کنند. همچنین از دانشجویان زن خواسته شده است مقنعه تیرهرنگ همراه داشته باشند.
طبق اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه، کلیه پذیرفتهشدگان مقطع دکتری سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵ چه از طریق استعدادهای درخشان و یا آزمون دکتری لازم است نسبت به ثبتنام و انجام مراحل پذیرش از ساعت ۸:۰۰ شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۷ و حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۹ اقدام کنند.
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