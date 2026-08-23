وحدت شیعه و سنی در هرمزگان باید به الگویی برای تمام ایران تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان در نشست بصیرتی «از جنگ نظامی تا جنگ روایت‌ها؛ رسالت علما در تبیین حقیقت» با تبریک فرارسیدن هفته وحدت، اظهار کرد: هفته وحدت فرصتی برای یادآوری حقیقت بزرگی است که همه مسلمانان را به یک نقطه مشترک یعنی اسلام، قرآن، قبله، پیامبر اعظم(ص) و محبت اهل‌بیت(ع) پیوند می‌دهد.

وی با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» افزود: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به پیام وحدت، برادری، همدلی و پرهیز از اختلاف نیاز دارد.

وی وحدت را یک ضرورت ملی، اسلامی و امنیتی دانست و گفت: در شرایطی که کشور با فشارها، تهدیدها و جنگ و درگیری با آمریکا روبه‌رو بوده است، دشمن بیش از گذشته به دنبال ایجاد شکاف میان مردم است و تلاش می‌کند شیعه را مقابل سنی، قومیت‌ها را مقابل یکدیگر و مناطق مختلف کشور را در برابر هم قرار دهد.

پاکروان با اشاره به جایگاه هرمزگان اظهار کرد: هرمزگان تنها یک استان ساحلی نیست، بلکه دروازه مهم کشور به خلیج فارس و خانه مردمانی از اقوام و مذاهب مختلف است که سال‌ها تجربه همزیستی تاریخی دارند.

وی ادامه داد: از بندرعباس تا قشم، جاسک، میناب، بندرلنگه و دیگر مناطق استان، شیعه و اهل‌سنت سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، در شادی و غم شریک بوده و در دفاع از ایران و امنیت کشور در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان تأکید کرد: باید از این سرمایه بزرگ اجتماعی حفاظت کنیم و اگر دشمن بخواهد از اختلافات مذهبی برای ضربه زدن به ایران استفاده کند، هرمزگان باید یکی از نخستین صداهای وحدت و همدلی باشد.

وی در پایان تأکید کرد: شیعه و سنی دو برادرند، هرمزگان خانه وحدت است و ایران خانه همه ماست و در برابر هرگونه تهدید و دشمنی، ملت ایران یکپارچه خواهد ایستاد.